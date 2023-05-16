اتفاقية بين «مصدر» و«إيرباص» لتطوير وقود الطيران المستدام

وقعّت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، اتفاقية مع شركة «إيرباص» الأوروبية لصناعة الطائرات، بهدف دعم تطوير وتنمية قطاع وقود الطيران المستدام العالمي.

وبحضور كل من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر «COP28» رئيس مجلس إدارة «مصدر»، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والرئيس التنفيذي لشركة «إيرباص»،غيوم فوري، والرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي، وقع الاتفاقية المدير التنفيذي لادارة الهيدروجين الأخضر في «مصدر»، محمد عبدالقادر الرمحي ورئيس شركة «إيرباص» في أفريقيا والشرق الأوسط، ميكائيل هواري.

وأفادت «مصدر» في بيان أمس، بأن الاتفاقية تركز على تعزيز مجالات التعاون بين الشركتين، ويشمل ذلك مجالات وقود الطيران المستدام، والهيدروجين الأخضر، وتكنولوجيا الالتقاط المباشر للهواء، إضافة إلى حلول «الحجز والاسترداد» للوقود المستدام للطائرات.

وتعمل تكنولوجيا الالتقاط المباشر للهواء على احتجاز والتقاط ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي واستخدامه مع الهيدروجين لإنتاج وقود الطيران المستدام الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يقود استخدام وقود الطيران المستدام المعتمِد على الهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا الالتقاط المباشر للهواء إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تصل إلى 95% مقارنة مع استخدام الوقود التقليدي، مع توقعات بنمو سوق وقود الطيران العالمي المستدام إلى أكثر من 14 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، وفقاً لتقارير مؤسسة «بريسيدينس» لأبحاث السوق والاستشارات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، إن «الاتفاقية مع (إيرباص) تأتي في إطار تعزيز التزام (مصدر) بتسريع الحد من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، ودعم الدور الريادي للشركة في الحد من البصمة الكربونية».

من جهته، قال هواري، إن «وقود الطيران المستدام، يعد من بين أبرز الحلول التي تسهم في خفض البصمة الكربونية لقطاع الطيران، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق النمو الذي نسعى إليه في هذا المجال».

