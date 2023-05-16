«نخيل» تمهل مطاعم «ذا بوينت» 12 شهراً للإخلاء

أمهلت شركة نخيل جميع المستأجرين في «ذا بوينت» سنة لتوفيق أوضاعهم لإخلاء المنطقة، وذلك بهدف تطويرها.

وقدمت نافورة «ذا بوينت» آخر عروضها، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، استعداداً لإغلاق الوجهة تماماً، في إطار إعادة تطوير شاملة. ويشمل الإغلاق كافة المتاجر.

وقال متحدث باسم «نخيل» : «حرصنا على إخطار كافة المستأجرين في وجهة ذا بوينت حول نيتنا إغلاق الوجهة، الأمر الذي يتوافق تماماً مع القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، فيما يعتبر جزءاً من مشروع إعادة تطوير ذي بوينت في المستقبل».

وأضاف: «سيكون أمام المستأجرين مهلة 12 شهراً للإخلاء والانتقال، وفقاً لظروفهم، كل على حدة. علماً بأن نخيل ستتعاون بشكل وثيق مع كافة المستأجرين طوال هذه المرحلة».

وختم: «في إطار عملية إعادة التطوير، تم إغلاق نافورة النخلة في ذي بوينت في 15 مايو. وتؤكد نخيل التزامها ضمان الانتقال السلس لكافة المستأجرين خلال هذه الفترة».