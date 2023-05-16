5.6 مليارات درهم عائدات فنادق دبي خلال 3 أشهر

وصل حجم عائدات الغرف الفندقية في دبي إلى 5.6 مليارات درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 3.7 مليارات درهم في الفترة ذاتها من عام 2019، أي قبل الجائحة بنسبة نمو بلغت 51.3%.

وكشفت البيانات التي حللتها وجمعتها «الإمارات اليوم»، وصدرت عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن السوق الفندقية في الإمارة شهدت مستويات أداء قوية في مختلف المؤشرات، مقارنة بمستويات عام 2019، وأيضاً مستويات العام الماضي، وتم احتساب العائدات بناء على عدد الغرف الفندقية المشغولة بنهاية فترة المقارنة، في متوسط العائد على الغرفة الواحدة المبيعة وعلى أساس يومي.

ويعزى الارتفاع الكبير في عائدات المنشآت الفندقية العاملة في دبي، إلى ارتفاع متوسط العائد مع النمو الكبير في حجم السوق الفندقية. وخلال فترة الربع الأول من عام 2019 وصل عدد الغرف الفندقية في الإمارة إلى نحو 117.4 ألف غرفة ضمن 716 منشأة فندقية، وكانت نسبة الإشغال الفندقي حينها 84% ومتوسط العائد على الغرفة المشغولة 417 درهماً فقط.

وأظهرت البيانات أن القطاع السياحي في دبي شهد مستويات نمو كبيرة خلال فترة السنوات الثلاث الماضية، وبنهاية الربع الأول من العام الجاري، ارتفع حجم السوق الفندقية في دبي إلى 148.8 ألف غرفة ضمن 814 منشأة، أي أن أكثر من 31 ألف غرفة فندقية جديدة دخلت السوق خلال فترة المقارنة بين عامي 2019 و2023.

وحققت السوق الفندقية معدل إشغال بلغ 83%، وارتفع العائد اليومي على الغرف المشغولة إلى 504 دراهم، على الرغم من الطاقة الفندقية الكبيرة التي دخلت السوق.

وأكدت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، نجاح قطاع السياحة بالإمارة في تجاوز مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» خلال الربع الأول من العام الجاري، في مؤشرات عدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة والإشغال الفندقي، مع احتساب دخول أكثر من 31 ألف غرفة جديدة للسوق، واقترب عدد الزوّار من مستويات عام 2019 بفارق ضئيل، حيث استعادت السوق ما نسبته نحو 98.7% من إجمالي أعداد الزوّار، مقارنة بمستويات عام 2019.

واستقبلت دبي 4.67 ملايين زائر دولي خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ3.97 ملايين زائر خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة نسبتها 17% على أساس سنوي، ضمن أفضل أداء ربع سنوي للإمارة منذ الجائحة، وهو ما يؤكد تقدّمها نحو تحقيق الهدف بأن تصبح الوجهة المفضلة والأكثر زيارة في العالم.

وأكد تقرير الزوّار الدوليين الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أنها الوجهة الأسرع تعافياً على مستوى العالم، مع وصولها في الربع الأول من العام الجاري، إلى ما نسبته 98% من مستويات ما قبل الجائحة، وبذلك تجاوزت توقعات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بخصوص عدد الزوّار الدوليين القادمين، والذي قد يصل إلى ما يقارب (80-95%) من مستويات ما قبل الجائحة هذا العام، خصوصاً في أوروبا والشرق الأوسط.

وحققت فنادق دبي نمواً ملحوظاً عبر مختلف مؤشرات قطاع الضيافة خلال الربع الأول لعام 2023، وبلغ عدد الغرف المحجوزة «مبيت» 10.98 ملايين ليلة، مسجلة بذلك زيادة سنوية قدرها 7%، وزيادة بنسبة 27%، مقارنة بفترة ما قبل الجائحة في الربع الأول من عام 2019، والتي سجلت 8.63 ملايين ليلة.

كما وصل معدل السعر اليومي للغرفة 607 دراهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019 الذي سجل فيه 498 درهماً، بنمو نسبته 22%.

فيما ارتفعت العائدات من الغرف المتوافرة وبلغت 504 دراهم في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 21%، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من 2019 (ما قبل الجائحة) والتي كانت 417 درهماً. كما يُظهر ارتفاع متوسط مدة إقامة النزلاء إلى أربع ليال، مقارنة بـ3.5 ليال، بزيادة قدرها 14% على الفترة ذاتها من عام 2019، الأداء القوي لقطاع الفنادق، ما يعزز جاذبية المدينة للزوّار الذين يقيمون لفترات أطول.