382 مليار درهم تعاملات «جافزا» التجارية سنوياً

ارتفع عدد الشركات متعددة الجنسيات العاملة في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، المنطقة الرائدة بين جميع المناطق الحرة التابعة لموانئ دبي العالمية، إلى 9500 شركة، وتعتبر ضمن الأكبر عالمياً، إضافةً إلى كونها أكبر المناطق الجمركية مساحة بالشرق الأوسط، حيث تخدم نحو 3.5 مليارات مستهلك حول العالم وهي تُعد بمثابة قوة تحرك العالم.

وتوفر «جافزا» أكثر من 135 ألف فرصة عمل بينما يصل إجمالي تعاملاتها التجارية السنوية إلى 104 مليارات دولار (382 مليار درهم).

وحققت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، تسجيل أعلى زيادة في عدد الشركات الجديدة منذ عقد من الزمان، بنمو قدره 30% على أساس سنوي، ليبلغ العدد الإجمالي للشركات العاملة في المنطقة الحرة ما يزيد على 9500 شركة خلال عام 2022.

وعملت «جافزا» على خلق الفرص المتميزة لمختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال حلولها اللوجستية المتكاملة، ومنصاتها للتجارة الرقمية، وتوفير إمكان الوصول إلى الشبكة العالمية المترابطة لـ«دي بي ورلد»، ما يوفر دعماً لا يضاهى لتمكين التجارة الذكية عبر جميع مراحل سلاسل التوريد.

وخلال عقد، ارتفع عدد الشركات اللوجستية العاملة في «جافزا» بنحو 13 ضعفاً، بينما نما عدد شركات المركبات وخدمات النقل بنسبة 26% سنوياً. وتُعزى الزيادة في خلق المزيد من الفرص الجديدة لتجارة التجزئة والتجارة العامة إلى نمو قطاع التصنيع والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، الذي خلق طلباً متنامياً على شركات الخدمات اللوجستية والنقل للتعامل مع حركة البضائع عبر المنطقة الحرة.

ولاتزال كل من الصين والهند تحتفظان بمكانتهما باعتبارهما شريكين تجاريين واقتصاديين أساسيين للمنطقة الحرة، حيث زاد عدد الشركات الصينية الجديدة المسجّلة في «جافزا» بنحو أربعة أضعاف عام 2022، ما يؤكد تعافي النشاط التجاري وزيادة الطلب من منطقة الشرق الأقصى بعد الجائحة. ففي السنوات الأخيرة، عزّزت دولة الإمارات والصين علاقاتهما التجارية من خلال مبادرة «الحزام والطريق»، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وفي السياق نفسه، ارتفع العدد الإجمالي للشركات الهندية الجديدة المسجّلة بنسبة 30% مقارنة بعام 2021. وساعدت المبادرات النوعية مثل (جسر التجارة الهندي – الإماراتي) التي أطلقتها «دي بي ورلد»، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، على زيادة ثقة المتعاملين بأهمية التوسّع في أعمالهم للوصول إلى الأسواق الجديدة من خلال ميناء جبل علي والمنطقة الحرة.

وبلغ عدد الشركات التي شهدتها بدايات «جافزا» 19 شركة في عام 1985، العدد الذي وصل إلى أكثر من 500 شركة في 1995، وصولاً الآن إلى ما يزيد على 9500 شركة، منها 100 من قائمة «فورتشن» لأفضل 500 شركة.

وتتمتع «جافزا» بموقع مركزي كجزء من منظومة متفردة ساعدتها على التوسع والنمو خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة، هذا بالإضافة إلى موقعها المتميز على مقربة من ميناء جبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، ما يميز «جافزا» كمقدم خدمات متكامل في ما يتعلق بالمشاريع التجارية وتأسيسها.

ولاشك في أن توفر ما تحتاجه من موارد في مكان واحد يفتح الباب لعالمٍ واسعٍ من الفرص أمام مقدمي الخدمات اللوجستية ما يساعدها على الحد من التكاليف ومضاعفة الربح، وذلك من خلال سلسلة توريد وإمداد بها ما تحتاجه من متطلباتٍ أو حلولٍ لمختلف التحديات التي قد تواجهها الشركات.

وتُعد «جافزا» أحد أهم عناصر التجارة التي تقدم حلولاً مبتكرة وفرصاً مميزةً للنمو ودخول السوق للشركات ذات النشاط المحلي والعالم.

وعملت «جافزا» على خلق الفرص المتميزة لمختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال حلولها اللوجستية المتكاملة، ومنصاتها للتجارة الرقمية، وتوفير إمكان الوصول إلى الشبكة العالمية المترابطة لـ«دي بي ورلد»، ما يوفر دعماً لا يُضاهى لتمكين التجارة الذكية عبر جميع مراحل سلاسل التوريد.

كما تقدم «جافزا» من خلال موقعها الاستراتيجي دعماً كبيراً لمتعامليها من أجل الوصول إلى الأسواق العالمية والمستهلكين حول العالم، إضافة إلى ما توفره من ربط تجاري متعدد الأنماط، عبر النقل البري والبحري والجوي.

وتُعد الشركات الهندية العاملة في «جافزا» ثاني أكبر شريك من حيث حجم التجارة، والرابعة من حيث قيمة التبادل التجاري. وتدعم «جافزا» مبادرة «اصنع في الهند»، وبرامج الحوافز المرتبطة بالإنتاج لتعزيز التصنيع المحلي والاستثمارات والصادرات الهندية عبر مركزها التجاري واللوجستي في جبل علي، والذي يوفر حلولاً لوجستية وتجارية لا تضاهى لتيسير وصول الصادرات الهندية إلى أسواق جديدة.

وتقوم «جافزا» أيضاً بربط الشركات والأعمال التجارية بمحطة المنتجات الغذائية والمشروبات في ميناء جبل علي، والتي تمتد على مساحة تزيد على مليون متر مربع، وتوفر مرافق لوجستية كصوامع تخزين الغلال والمستودعات المغطاة وساحات تخزين الحاويات المبرّدة، لتلبية متطلبات قطاع صناعة الأغذية والمشروبات. وبذلك يوفر ميناء جبل علي والمنطقة الحرة حلاً لوجستياً متكاملاً لتمكين الشركات الهندية من تحقيق النمو والازدهار في أعمالها.

وأدى الارتفاع الملحوظ في عدد الشركات الصينية الجديدة المسجّلة خلال العام الماضي في نمو التجارة الإماراتية الصينية لتبلغ قيمتها 264.5 مليار درهم، كما أن الزيادة في عدد الشركات الهندية الجديدة أسهمت في دعم التجارة الإماراتية الهندية لتبلغ قيمتها 180.9 مليار درهم إماراتي خلال عام 2022. وتحقق ذلك بفضل مبادرات الجسور التجارية، إضافة إلى توفير ربط تجاري متعدد الأنماط، وإمكان الوصول إلى المحفظة العالمية لـ«دي بي ورلد» لتقديم أفضل حلول سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية المتكاملة، ما عزز من جاذبية «جافزا» لأصحاب الأعمال التجارية، وساعدهم على التمتع بمزايا تنافسية عديدة.

وتسهم مجموعة الخدمات المتميزة والمزايا التي توفرها المنطقة الحرة لممارسة الأعمال؛ مثل السماح بامتلاك المستثمرين الأجانب للشركات بنسبة 100% والإعفاء من ضريبة الشركات وضريبة الدخل، وسهولة الوصول إلى أفضل المرافق وأكثرها تطوراً، في جعلها وجهة مثالية لممارسة الأعمال، وقاعدة للوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز القدرة التنافسية.

«جافزا» تسجل أعلى زيادة في عدد الشركات الجديدة خلال 10 سنوات، بنمو 30%.

9500

شركة متعددة الجنسيات تمارس نشاطها عبر «جافزا».

100

شركة تعمل في «جافزا» تدخل ضمن قائمة «فورتشن» لأفضل 500 شركة.

100 مليار دولار تجارة الإمارات مع الهند خلال 5 سنوات

تواصل المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، جهودها الداعمة لتنمية التبادل التجاري بين دولة الإمارات والهند، والارتقاء بحجم التجارة الخارجية غير النفطية لتصل قيمتها إلى 100 مليار دولار أميركي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وبحسب تقرير مؤسسة «آي.إتش.إس» ماركت العالمية للأبحاث، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والهند من 68 مليار دولار في عام 2021 إلى 84 مليار دولار في عام 2022، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 23%. ويتولى المسار التجاري «جافزا-الهند» مناولة نحو 19% من حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والهند، ما يجعلها أكبر منظومة داعمة لحركة التجارة الهندية الدولية.

وتسعى «جافزا» من خلال مبادرة «الجسر الهندي الإماراتي، دبي- بوابة الهند إلى العالم»، إلى تقليل الوقت الذي تستغرقه عملية نقل البضائع وخفض تكلفة الشحن بين دولة الإمارات والهند، من خلال توفير حلول لوجستية مرنة وفعّالة، وتقديم فرص أعمال جديدة للشركات في كلا البلدين، لا سيما في قطاعات حيوية مثل التصنيع والمواد الغذائية والمشروبات والأدوية والرعاية الصحية، وغيرها.