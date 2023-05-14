مشروع جديد لإنتاج الميثانول الأخضر في مصر بطاقة 40 ألف طن سنوياً

تم اليوم بالقاهرة توقيع اتفاقية التطوير المشترك لمشروع جديد لإنتاج الميثانول الأخضر بين جمهورية مصر العربية والنرويج .

ويهدف المشروع لإنتاج 40 ألف طن سنوياً من الميثانول الأخضر يمكن زيادتها حتى 200 الف طن سنوياً . يعد الميثانول الأخضر وقوداً نظيفاً لتموين السفن .

تم توقيع الاتفاقية بين شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات " انربك " وشركة سكاتك النرويجية في مجال حلول الطاقة الخضراء ، وبالتعاون مع الشركة المصرية للإيثانول الحيوى بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري ،والسفيرة النرويجية بالقاهرة هيلدا كيلمتسدال.

وأكد الملا أن الاتفاق الموقع خطوة جديدة تعكس تقدم قطاع البترول على مسار تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء والوقود منخفض وعديم الانبعاثات بالتعاون مع شركات عالمية رائدة .

سيشتمل المشروع على إنشاء محطات طاقة متجددة بقدرات لاتقل عن 40 ميجاوات للطاقة الشمسية و120 ميجاوات لطاقة الرياح، بالإضافة إلى مًحلل للهيدروجين الأخضر بقدرة 60 ميجاوات، وكذلك محطة لتحلية مياه البحر ومحطات إنتاج وتخزين للميثانول الاخضر، كما سوف يشتمل أيضاً على أول محطة في مصر لتزويد السفن بالوقود الحيوي الأخضر. وسيقام بميناء دمياط. بإستثمارات حوالى 450 مليون دولار .

المشروع أحد مشروعين للطاقات الخضراء في إطار الشراكة بين قطاع البترول المصرى وشركة سكاتك بعد إبرام اتفاق مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء نهاية فبراير الماضى مع كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة موبكو في دمياط .