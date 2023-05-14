«الإمارات للتنمية» يستعرض حلوله المالية لدعم الشركات

استعرض مصرف الإمارات للتنمية، خلال مشاركته في ملتقى الاستثمار السنوي 2023، الذي عقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حلوله المالية لدعم الشركات، وإسهامه في حملة «اصنع في الإمارات».

وكان من أبرز الفعاليات التي شارك بها مصرف الإمارات للتنمية، خلال الحدث الذي استمر لمدة يومين، مشاركة الرئيس التنفيذي للمصرف، أحمد محمد النقبي، في جلسة نقاش حول القطاع الصناعي في الدولة، إضافة إلى استعراض المصرف لحلوله التمويلية المرنة المخصصة ضمن جناح خاص به في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتواصل مع الخبراء والمستثمرين ومختلف الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.