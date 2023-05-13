بن طوق: محمد بن زايد قائد استثنائي

قال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لطالما لعب دوراً أساسياً في دعم المسيرة التنموية والحضارية والإنسانية لدولة الإمارات، وعلى مدار العقود الماضية وقبل تولى سموه رئاسة الدولة، شكلت جهود سموه المخلصة ورؤيته المتقدمة وتوجيهاته الحكيمة، أحد الأعمدة الرئيسية التي دعمت مكانة دولة الإمارات كقوة سياسية واقتصادية بارزة عالمياً، ولاعب مؤثر ومهم في حركة التجارة والاستثمار الدولية، وكذلك كانت محركاً رئيسياً لدفع الجهود الوطنية لتطوير وبناء كوادر مواطنة تمتلك المهارات والعلم والإرادة والثقة للمشاركة في المسيرة التنموية للدولة والحرص على رفع رايتها عالياً في كافة الميادين العسكرية والسياسية والاقتصادية والتنموية.

وتابع إنه منذ اليوم الأول لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئاسة الدولة أعلن بوضوح عن نهجه التنموي والاقتصادي، القائم على بناء الانسان وتأسيس مستقبل مزدهر ومستدام، وترسيخ مبادئ الانفتاح على العالم والتعاون القائم على احترام المصالح المشتركة، والتأكيد على أهمية النظر إلى قطاعات اقتصادية جديدة تخدم التوجهات المستقبلية وتُعزز من مرونة واستدامة الاقتصاد الوطني.

وأضاف بن طوق، إن دولة الإمارات دخلت تحت قيادة سموه الرشيدة مرحلة جديدة من النمو والازدهار، لتستكمل من خلالها الدولة مسيرتها التنموية الرائدة التي بدأتها على يد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله.

ولا شك في أن الانجازات التي يشهدها اقتصادنا الوطني اليوم، بتسجيله نسبة نمو 7.6% خلال عام 2022، وهي نسبة فاقت الكثير من التوقعات الدولية، يمثل دليلاً واضحاً على سلامة النهج والسياسات الحكيمة المتبعة بتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

ونحن اليوم، إذ نحتفل بالذكرى السنوية الأولى على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئاسة الدولة، فإننا نجدد العهد والولاء لمواصلة الجهد والعمل تحت قيادة سموه للانتقال بدولة الإمارات إلى نموذج تنموي أكثر تنوعاً ومرونة وقدرة على الاستدامة.