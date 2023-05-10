أحمد الصايغ يلتقي وزير التجارة والاستثمار الأجنبي في البرتغال

التقى وزير دولة أحمد بن علي محمد الصايغ، مع وزير دولة للتجارة والاستثمار الأجنبي في البرتغال بيرناردو إيفو كروز، ، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث تم استعراض تطور العلاقات الثنائية وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والبرتغال في مختلف المجالات خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري.

وأكد الصايغ الحرص المستمر من قبل القيادة الحكيمة في دولة الإمارات على تنمية أوجه التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.