اتفاقيتان لاستثمار مليار دولار في مشروعات طاقة خضراء

وقّعت «مجموعة منشا للاستثمار» مذكرة تفاهم مع شركائها الاستراتيجيين من الصين بمن فيهم البنك الآسيوي للتنمية والاستثمار، و«مجموعة هوفر للاستثمار»، و«مجموعة وتشنزهن سنورماستر للاستثمار»، ليستثمروا مجتمعين مليار دولار أميركي في مشروعات البنية التحتية للطاقة الخضراء في المنطقة.

وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، على هامش «ملتقى الاستثمار السنوي 2023» الذي ينعقد في أبوظبي حالياً.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز القدرات المستدامة لدولة الإمارات من خلال تطوير مشروعات البنية التحتية للطاقة الخضراء، كما ستساعد هذه المبادرة دولة الإمارات على تحقيق أهدافها للطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وستفتح فرصاً جديدة للاستثمار المستدام، وتدفع النمو الاقتصادي وتسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات.

وإضافة إلى ذلك، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين «منشا للاستثمار» والبنك الآسيوي للتنمية والاستثمار، تهدف إلى إطلاق «صندوق التكنولوجيا الأخضر».

وسيرّكز الصندوق بشكل أساسي على دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى بناء محفظة شركات بخبرة عالمية في التكنولوجيا الخضراء، وستستخدم الحلول المستدامة للقطاعات المستهدفة في النظام البيئي المحلي من خلال الاستفادة من الابتكارات الصينية.

وتتمثل القطاعات التي يركز عليها «صندوق التكنولوجيا الخضراء» في تلك المتخصصة في الطاقة الجديدة.