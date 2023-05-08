«كوين بيس» للعملات المشفرة تدرس اعتماد الإمارات مركزاً دولياً لعملياتها

تدرس بورصة العملات المشفرة «كوين بيس غلوبال»، إنشاء مركز عالمي في دولة الإمارات يخدم عملياتها في الأسواق الدولية. وقال الرئيس التنفيذي لـ«كوين بيس غلوبال»، براين أرمسترونغ، في مقابلة مع «بلومبيرغ»، إن "البورصة تبحث حاليا عن موطن لإنشاء مركز دولي قادر على تلبية احتياجات قائمة طويل من البلدان حول العالم".

وأضاف أرمسترونغ، أن الإمارات تتمتع بموقع استراتيجي، يسمح لـ «كوين بيس غلوبال» بالتوسع، وخدمة الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا.

وخلال مشاركته اليوم في حلقة نقاشية خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية لعام 2023، قال أرمسترونغ، إن "الإمارات تعتبر دولة رائدة في قطاع التشفير على مستوى المنطقة، وبالتالي، يمكن أن تكون مركزاً دولياً محتملاً".

وأضافت الشركة في مدونة لها، إن هذه المنطقة هي بمثابة جسر استراتيجي بين منطقتي آسيا وأوروبا اللتين تركز عليهما حالياً.

وأشار أرمسترونغ إلى تقدم الجهات التنظيمية في الإمارات على نظيراتها في الولايات المتحدة، وقال: «أود القول إن نهج الإمارات يعكس تفكيراً متقدماً، أكثر منه في الولايات المتحدة».

وأضاف أنه التقى بمسؤولين من سوق أبوظبي العالمي وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية المنظمين في أبو ظبي ودبي على التوالي.

وستتعامل كوين بيس مع صانعي السياسات والمنظمين والشركاء ومؤسسي الويب 3 والعملات المشفرة والعملاء وسط التبني السريع للعملات المشفرة وWeb3 بالدولة. وتعد الإمارات أيضًا مركزًا رئيسيًا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند حيث يمتلك أكثر من 11‎% من السكان عملات مشفرة.