«داماك باي 2».. وحدات سكنية فاخرة مستوحاة من الطبيعة

أعلنت شركة «داماك» العقارية، رسمياً، عن إطلاق المجمع السكني الجديد «داماك باي 2»، الذي يتميز بتصميمه الفريد، ويحمل توقيع علامة «روبرتو كافالي» الشهيرة.

ويأتي إطلاق «داماك باي 2»، الذي يوفر وحدات سكنية فاخرة مستوحاة من الطبيعة، استكمالاً للمجمع السكني الذي يضم ثلاثة مبانٍ، ويمتد على طول الخط الساحلي في «دبي هاربر».

ويتميز المشروع الجديد بموقعه الحيوي عند تقاطع نخلة جميرا وجزيرة «بلوواترز»، ويضم مجموعة من المرافق الترفيهية في الطابق العلوي، تشمل حوض سباحة «إنفنيتي» بإطلالة على شاطئ «دبي هاربر» ومياه الخليج العربي، إضافة إلى محطات العلاج المائي.

كما يضم البرج الجديد مرافق أخرى منها، على سبيل المثال، خيام فخمة، ومنتجع صحي حديث، تم تزويده بغرف علاج استوائية.