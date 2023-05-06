3678 علامة تجارية جديدة في الدولة خلال 4 أشهر

كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل أكثر من 3678 علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، نتيجة تنامي جاذبية الدولة وجهة رئيسة للاستثمار والتجارة إقليمياً وعالمياً.

وأظهر تقرير العلامات التجارية لشهر أبريل 2023، الذي أصدرته الوزارة أمس، أنه تم تسجيل 865 علامة تجارية جديدة خلال أبريل الماضي، مشيرة إلى أن العلامات التجارية المسجلة شهدت تنوعاً كبيراً، كما شملت شركات محلية وإقليمية وعالمية كبرى داخل الدولة وفي المناطق الحرة.

ووفقاً للتقرير تصدرت قطاعات التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة ونظم الحاسب الآلي وأجهزة الاتصال القطاعات المسجلة، بجانب قطاعات الأغذية وتجارة التجزئة والفنادق والضيافة والمطاعم والنفط والتوريدات والخدمات البترولية وخدمات حقول النفط، إضافة إلى المصارف والتمويل والمقاولات والمؤسسات الخيرية والسيارات، وغيرها.

ولفت التقرير إلى أن عدد جنسيات الشركات التي تعمل في الإمارات يصل إلى 150 جنسية، ما يؤكد المكانة الكبيرة التي تحظى بها الدولة كمركز إقليمي وعالمي للأعمال.

وتعد الإمارات مركزاً مفضلاً لكبرى الشركات سواء التي تقدم مختلف أنواع الخدمات أو التي تقوم بالإنتاج والتصنيع داخل الدولة وفي المناطق الحرة، لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير وإعادة التصدير إلى مختلف الدول.