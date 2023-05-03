الولايات المتحد رابع أكبر شريك تجاري للإمارات

تتواصل جهود توسيع العلاقات مع الشركاء الرئيسيين للدولة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد رابع أكبر شريك تجاري للدولة بإجمالي قيمة تجارة غير نفطية 30 مليار دولار في عام 2022، وذلك في إطار زيارة رسمية لوفد إماراتي رفيع المستوى يترأسه الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية لتسليط الضوء على 50 عاماً من الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.



وأكد الزيودي أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة في المنطقة. ففي نهاية عام 2022 بلغ إجمالي الاستثمار المباشر لدولة الإمارات في الولايات المتحدة 33.1 مليار دولار ما يمثل 43 في المئة من الاستثمارات القادمة من الشرق الأوسط. وتتوفر فعاليات ومنصات مثالية لتعزيز الاستثمارات والتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، إلى جانب تطوير المزيد من الفرص ذات المنفعة المتبادلة للقطاع الخاص، وبالأخص في قطاعات المستقبل مثل أشباه المواصلات، والفضاء والعلوم الصحية والتكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة.



والجدير بالذكر تعد الإمارات موطناً لـ 1500 شركة أمريكية، وبالنسبة لأهم شركاء الإمارات التجاريين، تعد جمهورية الصين على رأس قائمة الشركاء التجاريين للدولة، يليها في المركز الثاني الهند، والمركز الثالث المملكة العربية السعودية ومن ثم العراق وتليها تركيا.