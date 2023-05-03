أختام جديدة لصمامات أسطوانات الغاز في دبي

أعلنت شركة «غاز الإمارات» التابعة لمجموعة «إينوك»، وبالتعاون مع مؤسسة «إمارات»، عن إطلاق ختم جديد لأسطوانات غاز البترول المُسال في إمارة دبي، يغلّف صمام الأسطوانة باللونين الوردي لـ«غاز الإمارات» والبنفسجي لـ«إمارات»، في خطوة تأتي امتداداً لجهود الجانبين نحو تعزيز معايير الأمان وضمان حماية المستهلكين.

وأوضحت «إينوك» في بيان صادر أمس، أن الختم الجديد الموحّد، يتميز بعدد من الخصائص والمزايا لمنع التزوير.

ويحمل الختم الجديد صورة ثلاثية الأبعاد لشعار «غاز الإمارات» في الختم الوردي، و«إمارات» في الختم البنفسجي، إضافة إلى رقم متسلسل خاص بشكل أفقي يساعد على منع الموزعين غير المرخصين من التوزيع غير القانوني لأسطوانات غاز البترول المسال.

ويأتي الختم مزوداً بشعار ثلاثي الأبعاد، ما يجعل من المستحيل نسخه أو إعادة استعماله بعد إزالته للمرة الأولى.