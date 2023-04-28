اتحاد مصارف الإمارات يعتمد استراتيجية 2023 لتطوير القطاع وتعزيز مكانته الريادية

عقد اتّحاد مصارف الإمارات اجتماع جمعيته العمومية السنوي برئاسة رئيس مجلس إدارة الاتحاد عبد العزيز الغرير، وحضور أعضاء المجلس وممثلي البنوك الأعضاء.

صادق الأعضاء على البيانات المالية المدققة وتقرير مدققي الحسابات لعام 2022.. و قامت الجمعية العمومية بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتم تعيين مدققي الحسابات لعام 2023.

واعتمدت الجمعية العمومية الأهداف والخطط الاستراتيجية لاتّحاد مصارف الإمارات للعام 2023، التي قدمها مجلس الإدارة، بهدف تطوير القطاع المصرفي في دولة الإمارات وتعزيز مكانته الريادية تحت إشراف المصرف المركزي .

وأكد الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العمومية أهمية الجهود التي يبذلها الاتحاد في دعم تعزيز التوطين في إطار خطة المصرف المركزي واعتماد خطته لتوطين القطاع المصرفي والمالي التي تستهدف توظيف 5000 مواطن حتى العام 2026 ما يعزز قاعدة المواطنين العاملين في البنوك وشركات التأمين، مع وضع خطة تدريب متطورة وبعيدة الأمد مع معهد الإمارات المالي تستهدف توفير الظروف الملائمة لتأهيل قيادات المستقبل في القطاع المصرفي والمالي.

و أشار أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات بالمبادرات والبرامج التي قام بها الاتحاد خلال العام الماضي، منوهين بأهمية الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال في نشر التوعية في أوساط العملاء، ونجاحها في درء الكثير من المخاطر وتعزيز الثقة التي يتمتع بها القطاع المصرفي والمالي وقدرته على توفير أفضل الخدمات في بيئة آمنة وسلسة.

و أكدت الجمعية العمومية دعمها للبرامج التوعوية وبرامج التدريب والمحاضرات التي ينظمها الاتحاد ضمن جهوده لتعريف العاملين في القطاع بالمستجدات ومواكبة التطورات التي يشهدها القطاع وتوفير منصات ملائمة لتبادل الأفكار والآراء التي تسهم في تطوير العمل المصرفي.

وأكد المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية أهمية الجهود التي يبذلها اتّحاد مصارف الإمارات لتعزيز الأمن السيبراني ورفع مستويات أمن وحماية البنية التحتية الرقمية وزيادة وعي كافة العملاء، مشيدين بتنظيم أكبر فعالية في المنطقة لألعاب الحرب السيبرانية في أكتوبر الماضي، والتي تسهم في تحسين القدرات لاكتشاف الهجمات السيبرانية والتصدي لها وشددوا على أهمية تبادل الخبرات والمعارف في تحسين جاهزية القطاع المصرفي ضد الهجمات السيبرانية.

ودعت الجمعية العمومية لاتحّاد مصارف الإمارات إلى مواصلة المبادرات المعنية بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر توفير الخدمات المصرفية لها للقيام بدورها المهم في التنمية الاقتصادية، وأشادت بجهود الأمانة العامة في الاتحاد في تعزيز التعاون مع الاتحادات والجمعيات المصرفية في الدول الشقيقة والصديقة، وهو ما يعزز تبادل الخبرات ودعم التبادل والتعاون معها.

وأكد رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير، دور الاتحاد في دعم القطاع المصرفي وإشرافه المباشر على جميع أعضائه من أجل تطوير القطاع المصرفي، الأمر الذي يرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن أبرز المراكز المالية في العالم، التي تتميز بمستويات مرتفعة من الشفافية والامتثال واتباع أعلى معايير الحوكمة.

وأشاد الغرير بالتعاون الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان مواكبة الأنظمة والسياسات وأفضل الممارسات لتطوير القطاع بما يتماشى مع النظم الدولية المتبعة واستراتيجيات دولة الإمارات ورؤية قيادتها الرشيدة، مؤكداً أهمية الإنجازات التي حققها اتّحاد مصارف الإمارات خلال العام الماضي عبر تسهيل التعاون والتنسيق والتفاعل مع مختلف الأطراف المعنية، وجهوده المتواصلة لاعتماد أفضل الممارسات وابتكار الحلول الرقمية المتطورة لتطبيق الرؤية الإستراتيجية التي وضعتها قيادة الدولة الحكيمة لجعل الإمارات من أكثر الدول تطوراً في إعتماد الحلول الرقمية.

وعبر الغرير أيضاً عن شكره لأعضاء الاتحاد وللجان الاستشارية والفنية التابعة للاتحاد والتي تقوم بدور حيوي في تبادل المعرفة والخبرات المصرفية لتعزيز التعاون وتطوير سياسات ومبادرات مصرفية فريدة لمواكبة المستجدات في القطاع.. وأكد معاليه قوة القطاع المصرفي في دولة الإمارات وقدرته على مواصلة النمو والنجاح.