" طيران الإمارات " تستعرض أحدث منتجاتها المبتكرة في سوق السفر العربي أول مايو

تستعرض طيران الإمارات أحدث منتجاتها المبتكرة والمفضلة لدى عملائها خلال مشاركتها في الدورة الثلاثين لمعرض سوق السفر العربي الذي يقام خلال المدة من 1 إلى 4 مايو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي للمعارض .

تعرض طيران الإمارات من خلال جناحها في سوق السفر العربي هذا العام أحدث منتجاتها المميزة في جميع الفئات ومبتكراتها الجديدة مثل ركن "الذكاء الاصطناعي" الذي يتيح للزوار إنشاء أعمالهم الفنية الرقمية الشخصية بالإضافة إلى تسليط الضوء على بعض مبادرات الاستدامة العديدة المعتمدة في مختلف دوائرها وعملياتها.