«الإمارات للتأمين»: منافع التأمين الصحي حسب سعر الوثيقة وما يطلبه أصحاب العمل

أفادت جمعية الإمارات للتأمين بأن المنافع التي يحصل عليها الموظفون وأسرهم تحت مظلة التأمين الصحي، يتم تحديدها مسبقاً بالاتفاق مع أصحاب الأعمال والشركات والأفراد أنفسهم في حال قاموا بشراء وثائق لأسرهم.

وأكدت الجمعية أن جدول المنافع يعتمد على سعر الوثيقة، وما يطلبه صاحب العمل إذا كان التأمين جماعياً، أو ما يحدده هو نفسه حال شراء الوثيقة لزوجته أو أطفاله.

شكاوى

جاء ذلك تعقيباً على ما تلقته «الإمارات اليوم» من شكاوى مؤمن لهم، تم رفض تغطيات تأمينية تتعلق بحالات ولادة أو القيام بعمليات جراحية كبيرة، حيث أوضحوا أن متوسط كلفة عملية الولادة يراوح ما بين 30 و35 ألف درهم، بجانب كلفة الجراحات التي تصل إلى 200 ألف درهم.

واعتبروا أن هناك أساسيات يجب أن يتم إلزام أصحاب الأعمال بتغطيتها، منها حالات الولادة، والجراحات الخطرة، ما تشكل عبئا كبيراً على الموظفين.

وبيّن بعض المؤمن لهم، أن كلفة وثائق التأمين الصحي تكون أقل سعراً عند شرائها بشكل جماعي، ولا تكلف مبالغ كبيرة كتلك التي يدفعها الموظف بشكل فردي نظير عملية ولادة أو جراحة كبيرة.

اتفاق

من جهته، قال رئيس لجنة التأمين الصحي في جمعية الإمارات للتأمين، عبدالمحسن جابر، لـ«الإمارات اليوم»، إن عقود التأمين الصحي متنوعة من نواحٍ عدة، مثل التغطيات والاستثناءات والمنافع الإضافية، كما أن هناك حدوداً دنيا للتغطيات محكومة بقوانين التأمين الصحي المحلية.

وأضاف أن أي عقد تأميني يتم بالاتفاق بين الطرفين، علماً بأنه لا توجد تغطيات تأمينية بلا سقف على مستوى دول العالم، إذ يجب تحديد جدول منافع متفق عليه واضح، يستفيد منه المؤمن له، وتلتزم الشركات بالتغطية.

الوثيقة

ولفت جابر إلى أن الكثير من المشكلات والشكاوى يأتي من عدم معرفة المؤمن لهم بالمنافع التي يمكن تغطيتها وتلك التي يتم رفضها، لأنها أصلاً غير مدرجة في الوثيقة، ولم يتم الاتفاق بشموليتها، بجانب أن بعض الشركات أو الأفراد ينظر إلى سعر الوثيقة، وكم كلفتها، ويطلب الحد الأدنى المسموح به قانوناً.

وأكد أن من الضروري للمؤسسات والأفراد أن يقرأوا بنود الوثيقة جيداً، وفهم منافعها، والسؤال عن بنودها قبل الشراء، تجنباً للمشكلات المستقبلية.

وذكر جابر أن النسبة الأكبر من الحالات الصحية تتم تغطيتها، فيما النسبة الأقل من المطالبات يتم رفضها، فضلاً عن أن هناك حالات أخرى تتم دراستها بشكل استثنائي، لكن في العموم شركات التأمين تنفذ ما تم الاتفاق بشأنه بعقد التأمين الصحي.

وسيط

ونصح جابر أصحاب الأعمال بأهمية عمل جلسات توعية، وإعطاء نسخ من وثيقة التأمين الصحي للموظفين لقراءتها وفهم جدول المنافع بها لمعرفة التفاصيل التي يمكنهم إبداء الملاحظات عليها أو طلب إضافة بعض المنافع الأخرى أو الحالات المطلوب تغطيتها، إذا كان هناك ظرف يستدعي ذلك، أو جراحة كبيرة، وغيرها من الظروف الصحية.

وأشار إلى أن البعض يمكنهم الاستعانة بوسيط تأمين لمساعدتهم على شراء وثائق التأمين الصحي، وإعطائهم التوجيه اللازم من أجل التغطيات التي تتناسب مع متطلباتهم وحالاتهم الصحية.