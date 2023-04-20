1.5 مليار درهم صافي أرباح «دبي الإسلامي» في الربع الأول

أعلن بنك دبي الإسلامي، أمس، عن نتائجه المالية للربع الأول من العام الجاري، محققاً أكثر من 1.5 مليار درهم أرباحاً صافية، بزيادة نسبتها 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك على خلفية ارتفاع الإيرادات.

وأفاد البنك في بيان، بأن صافي التمويلات واستثمارات الصكوك، سجل نمواً بنسبة 1% منذ بداية عام 2023، ليصل إلى 240 مليار درهم، فيما وصل إجمالي الاكتتابات الجديدة في الربع الأول إلى نحو 21 مليار درهم، مقابل 15 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2022.

الدخل والودائع

وارتفع إجمالي الدخل إلى 4.43 مليارات درهم، مقارنة مع 3.016 مليارات درهم خلال فترة المقارنة، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 47%.

وحقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 2.75 مليار درهم.

وبلغ صافي الأرباح التشغيلية 2.01 مليار درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 14% على أساس سنوي، مقارنة مع 1.77 مليار درهم في الربع الأول من عام 2022.

وبلغت ودائع المتعاملين 198 مليار درهم، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 40% من قاعدة ودائع بنك دبي الإسلامي.

التمويلات

وواصلت خسائر انخفاض القيمة تراجعها لتسجل 496 مليون درهم، بانخفاض 24% على أساس ربع سنوي.

وحافظ معدل التمويلات غير العاملة على استقراره حتى تاريخه عند 6.5%، بانخفاض بلغ 20 نقطة أساس مقارنة مع الربع الأول 2022.

وزاد إجمالي التمويلات الجديدة للبنك خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 15.8 مليار درهم، بنمو 35% مقارنة مع 11.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2022.

ويأتي هذا النمو على خلفية الأداء القوي لأنشطة تمويل الشركات والأفراد، الأمر الذي يعزز مكانة بنك دبي الإسلامي القوية في السوق، ويعكس إقبال الشركات على تحقيق المزيد من النمو.

السيولة

وبلغت محفظة الدخل الثابت للبنك 55 مليار درهم، بمعدل نمو 6% منذ بداية العام حتى نهاية الربع الأول.

وبلغ معدل التكلفة إلى الدخل 26.9%، أي أقل بـ140 نقطة أساس على أساس سنوي، وبقي ضمن مستويات التوجيه.

وحافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 156%، كما بلغ معيار صافي التمويل المستقر 108%.

توسع مستمر

وقال مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، محمد إبراهيم الشيباني، إن «الاقتصاد الإماراتي يشهد توسعاً مستمراً بوتيرة سريعة، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة الأنشطة التجارية، وعودة نشاط السياحة، ما عزز من مستويات الإنفاق المحلي على قطاع التجزئة».

وأكد أن «القطاع المصرفي لايزال في مأمن من العدوى العالمية، كما لايزال يمثل قاعدة صلبة بما يحققه من نمو مطرد في ميزانياته العمومية ومستويات الربحية المتزايدة، التي أدت إلى تحقيق بنك دبي الإسلامي نتائج قوية ومميزة في الربع الأول من هذا العام».

اقتصاد أخضر

وأضاف الشيباني: «إننا نشهد مضي الإمارات قدماً في الانتقال إلى اقتصاد أخضر، ونحن في بنك دبي الإسلامي لانزال ملتزمين تماماً بالتنمية المستدامة، وقمنا في هذا السياق بدمج استراتيجية استدامة كاملة ضمن أهدافنا متوسطة وبعيدة المدى». وتابع: «فضلاً عن هذا الالتزام، فقد أصدرنا بنجاح ثاني صكوك مستدامة (بقيمة مليار دولار) خلال الربع الأول من العام، والتي سجلت إقبالاً ممتازاً من قبل المستثمرين، إذ تجاوز الاكتتاب عدد السندات المطروحة في الأسواق المالية».

ثقة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، عدنان شلوان، إن «البيئة التشغيلية في الإمارات حافظت على قوتها في خضم التحديات المعقدة التي شهدها الاقتصاد العالمي».

وأضاف أن «عودة النشاط التجاري والسياحي، وزيادة الإنفاق على قطاع التجزئة، فضلاً عن زيادة ربحية قطاع البنوك والتمويل، تعكس الثقة المتزايدة لدى المستهلكين بالاقتصاد المحلي».

وأشار شلوان إلى أن «من هذا المنطلق، تواصل الهيئات المرتبطة بالحكومة الحفاظ على ميزانيات قوية، مع وجود فائض نقدي لديها، وذلك على خلفية الاستقرار الاقتصادي لدولة الإمارات، الأمر الذي سمح لهذه الهيئات بإعادة الاستثمار في خطط الأعمال التوسعية للدولة».

198

مليار درهم ودائع المتعاملين حيث تشكل الحسابات الجارية والتوفير 40% من قاعدة ودائع البنك.