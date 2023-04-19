«الأوراق المالية» تحدّد عطلة عيد الفطر في الأسواق المالية

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أن عطلة عيد الفطر المبارك في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، ستبدأ اعتباراً من يوم غد الخميس 29 رمضان الموافق 20 أبريل الجاري، وتستمر حتى الثالث من شوال 1444 هجري، على أن يستأنف الدوام الرسمي في الرابع من شوال 1444، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي. وذكرت الهيئة أنه بالنسبة لبورصة دبي للذهب والسلع، وشركة دبي لمقاصة السلع، فإنهما ستستمران في العمل يومي الخميس والجمعة 20 و21 أبريل الجاري، ويتوقف التداول بهما يومي السبت والأحد 22 و23 أبريل، ويستأنفان التداول في 24 أبريل.