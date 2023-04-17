90% انخفاضاً في عدد أكياس التسوق البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة بأبوظبي

أصدرت هيئة البيئة - أبوظبي تقريرها السنوي لعام 2022، كشفت فيه عن انخفاض عدد أكياس التسوق البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة بنسبة أكثر من 90٪، حيث ركز التقرير على جهود الهيئة نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية لضمان مستقبل مستدام للجميع من خلال الحفاظ على التنوع البيولوجي، والتخفيف من آثار التغير المناخي ورصد ومراقبة وجودة الهواء والمياه البحرية والتربة، والمحافظة على استدامة وصحة البيئة البرية والبحرية بالإمارة.

وفي كلمته التي جاءت في مقدمة التقرير، قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي قال: " في عام 2022، أثبتت الهيئة ريادتها، ونجحت في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي ودورها الفاعل في مجال المحافظة على البيئة وحماية الأنواع على المستويين الوطني والعالمي، وقد جاء إعلان برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن اختيار برامج الهيئة لإعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية والبحرية في أبوظبي ضمن قائمة أفضل عشر مبادرات عالمية لاستعادة وتأهيل النظم البيئية، ليؤكد على تفرد وتميز برامجنا ومبادراتنا البيئية الطموحة، والتي تعتبر نموذجاً يُحتذى به عالمياً".



وأضاف سموه أن عام 2022 كان عامًا حاسمًا في العمل من أجل المناخ، حيث كثفت خلاله الهيئة مساعيها لدعم رؤية وتطلعات حكومة الإمارات العربية المتحدة، وتقليل آثار التغير المناخي من خلال دورها الرائد في قيادة جهود إمارة أبوظبي، التي تساهم في تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتضمنت أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال عام 2022، إطلاق مبادرة القرم – أبوظبي، وإطلاق المئوية البيئية 2071 التي تمثل رؤية بيئية شاملة ومشتركة لإمارة أبوظبي للخمسين عاماً القادمة، ومبادرة فرض حظر على الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في الأول من يونيو، حيث انخفض عدد أكياس التسوق البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة بنسبة أكثر من 90٪، ما أدى إلى تقليل الاستخدام اليومي بمقدار نصف مليون كيس منذ الأول من يونيو.

وأظهر التقرير أن عام 2022، شهد استرداد أكثر من 30 مليون عبوة مياه بلاستيكية، مقارنة بـ 7.25 مليون عبوة في العام السابق، ويتم جمع أكثر من 850 ألف عبوة مياه كل أسبوع. ولتشجيع جميع الجهات الحكومية على أن تكون خالية من المنتجات المستخدمة لمرة واحدة، كما أصدرت الهيئة دليلاً إرشادياً بعنوان: " حكومة خالية من المواد المستخدمة لمرة واحدة: دليل الجهات الحكومية في أبوظبي"، حيث حضر أكثر من 3000 موظف جلسات تعريفية بالدليل الإرشادي. كما تم تنظيم 15 جلسة توعية، استهدفت مجموعات مختلفة، وحضرها 3,700 مشارك.

وأشار التقرير إلى إصدار الهيئة خلال 2022 تطبيقين للهاتف المتحرك: تطبيق "بادر"، لتغيير سلوك أفراد المجتع نحو البيئة، وتحفيزهم ليكونوا قادة مسيرة التحول الإيجابي لتعزيز ممارسات الحفاظ على البيئة، وتطبيق "طبيعة أبوظبي" الذي يعتبر الأول من نوعه ويشجع على العمل المجتمعي، ويساعد الجمهور في معرفة المزيد عن الحياة البرية في إمارة أبوظبي وتسجيل مشاهداتهم للأنواع البرية والبحرية التي تحتضنها الإمارة.

وأنقذت هيئة البيئة - أبوظبي أكثر من 250 سلحفاة بدعم من ذا ناشونال اكواريوم من خلال برنامج إنقاذ الحياة البرية. علاوة على ذلك، للسنة الثالثة على التوالي، سجلت هيئة البيئة - أبوظبي تحسنًا ملحوظًا في مؤشر الصيد المستدام، حيث ارتفع من 8.9٪ في عام 2018 إلى 62.3٪ بنهاية عام 2021. وفيما يتعلق بالتنوع البيولوجي، اكتشفت الهيئة نوعاً جديداً من أسماك الراي في مياه أبوظبي والذي يعتبر إضافة جديدة إلى القائمة العلمية العالمية.

ومن الإنجازات البارزة الأخرى في عام 2022 إطلاق برنامج "العلامة البيئية للمصانع الخضراء" لتكريم اسهامات القطاع الصناعي في حماية البيئة بهدف تحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. ويهدف البرنامج، الذي تم تطويره بناءً على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وبما يتوافق مع طبيعة القطاعات الصناعية بالإمارة، إلى بناء شراكات داعمة لتعزيز وتقدير الاسهامات في حماية البيئة مع القطاعات الصناعية المختلفة.

رقم: 250 سلحفاة تم إنقاذها

كلام الصورة: التقرير ركز على جهود الهيئة لتحقيق مستقبل مستدام عبر الحفاظ على التنوع البيولوجي. "من المصدر"