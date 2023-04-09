«ميد»: دبي تدرس استئناف تطوير «مطار آل مكتوم» بكلفة 120 مليار درهم

أفادت تقارير بأن إمارة دبي تدرس استئناف أحد أكبر مشاريعها الإنشائية المتمثلة في توسعة مطار آل مكتوم الدولي بتكلفة تبلغ 120 مليار درهم (32.6 مليار دولار)، في دفعة كبيرة جديدة مرتقبة لاقتصاد دبي.

وذكرت مجلة «ميد» نقلاً عن مصادر مطلعة قولها، إن المحادثات بين المسؤولين جارية، وتم إعلام الأطراف المعنية بالاستعداد لاستئناف العمل. وسيغطي مشروع تطوير المطار ضمن «دبي وورلد سنترال» (DWC)، مساحة 56 كيلومتراً مربعاً، تضم أنفاق نقل المسافرين، وأنظمة مناولة الأمتعة، وشبكة طرق للخدمات الأرضية، وغيرها من المرافق الفنية الداعمة.

ويهدف مطار آل مكتوم، الذي تم إعلان تطويره رسمياً في عام 2014، إلى أن يصبح أكبر مطار في العالم بحلول عام 2050، مع قدرة استيعابية تبلغ 255 مليون مسافر سنوياً. ومن المقرر أن ترفع مرحلة التطوير الأولية للمشروع، طاقة المطار الاستيعابية إلى 130 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030، إذا ما جرى اعتماد نفس الجدول الزمني المعلن سابقاً.

وعزز انتعاش أرقام المسافرين في دبي من توقعات التوسع الإيجابية لمطار آل مكتوم الدولي، ففي الجانب المقابل، تعامل مطار دبي الدولي، أكبر مطارات العالم في عدد المسافرين الدوليين، مع 66.1 مليون مسافر عام 2022، مع أرقام شهرية متزايدة عن السنوات الماضية، وتوقعات بأن يصل الرقم إلى 78 مليوناً خلال 2023، قبل العودة إلى مستويات ما قبل الوباء في عام 2024.

وسجل مطار آل مكتوم الدولي (دبي ورلد سنترال)، نحو 900 ألف مسافر خلال العام الماضي 2022.

وتزامنت حركة المسافرين في مطار آل مكتوم الدولي، مع حضور مشجعي مباريات كأس العالم لكرة القدم في قطر، فضلاً عن رحلات «فلاي دبي» التي شغلت من المطار عند صيانة المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي.

ويصل إجمالي أعداد المسافرين عبر مطاري دبي (دبي الدولي وآل مكتوم) إلى نحو 67 مليون مسافر خلال عام 2022، وذلك بعد أن شهد مطار دبي الدولي نحو 66.07 مليون مسافر، بنمو 67%.

وشهد مطار آل مكتوم، تسيير ما يصل إلى 120 رحلة يومية، ذهاباً وإياباً تابعة لكل من و«فلاي دبي» و«الخطوط الجوية القطرية» خلال الفترة بين 20 نوفمبر وحتى 19 ديسمبر.

وكانت «فلاي دبي»، أعلنت أنها نقلت أكثر من 130 ألف مشجع لكرة القدم للمشاركة في أكبر بطولة كرة قدم في العالم.

وقامت الشركة بتشغيل 1290 رحلة بين مطاري آل مكتوم (دبي وورلد سنترال) والدوحة الدوليين خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 19 ديسمبر. وشهد المطار تسيير نحو 1000 رحلة أسبوعياً من مطار دبي الدولي إلى مطار آل مكتوم الدولي (دبي ورلد سنترال) أثناء مشروع تجديد المدرج الشمالي.