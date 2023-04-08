«الاقتصاد» تُطلق مبادرة رقمية لتسريع نمو أعمال الشركات الصغيرة

أطلقت وزارة الاقتصاد مبادرة رقمية لتسريع نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وتطوير بنيتها التحتية التكنولوجية، بالتعاون مع شركة «سيسكو» العالمية، وذلك في إطار المرحلة الثانية لمشروع موطن ريادة الأعمال. وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن المبادرة تشمل برنامج «Cisco Product Innovation Lab»، الذي يقع تحت مسار «ScaleUp»، الهادف إلى تنمية القدرات لدى الشركات، عبر استفادتها بالحلول الرقمية والذكية لأنظمة «سيسكو»، كما تشمل برنامج «Cisco Expert Insights» ضمن مسار «SkillUp»، لتزويد الشركات بالخبرات والمعرفة والمهارات حول مجالات الابتكار الرقمي وتطوير الأعمال والمبيعات والقيادة والتسويق.

شروط ومعايير

وبيّنت وزارة الاقتصاد، شروط ومعايير اختيار الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في برنامج «Cisco Product innovation Lab»، من أبرزها أن تكون الشركة مسجلة في دولة الإمارات، ولديها ما بين 10 و250 موظفاً، وتعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو البرمجة، إضافة إلى وجود فريق متخصص في البرمجيات.

وأضافت الوزارة، أنها ستختار من خلال هذا البرنامج 15 شركة، والتي ستحصل على مجموعة من الدورات التدريبية ضمن مساحات عمل مشتركة وورش عمل إرشادية، على يد مجموعة من الخبراء المتخصصين في ريادة الأعمال، بجانب الاستفادة من خدمات المختبر الرقمي لـ«سيسكو» ومنصاتها المتطورة.

وتضمنت شروط المشاركة في برنامج «Cisco Expert Insights»، أن تكون الشركة مسجلة في دولة الإمارات، ولديها خمسة موظفين كحد أدنى، حيث تحصل الشركات المشاركة في البرنامج على عدد من الجلسات والتدريبات في مركز شركة «سيسكو» للتحول الرقمي (DTC).

محرك أساسي

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله أحمد آل صالح، أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتنمية وتطوير قطاع الأعمال، باعتباره محركاً أساسياً لدعم جهود الدولة للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والاستدامة، بما يعزز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال الوطنية، وبما يتماشى مع مستهدفات الدولة للـ50 عاماً المقبلة.

فرص

وأضاف أن «شراكات مشروع موطن ريادة الأعمال مع القطاعين الحكومي والخاص، تمثل أهمية كبيرة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في الدولة، وتوفير المزيد من الفرص والممكنات الداعمة لنمو أعمال الشركات الناشئة»، مشيراً إلى أن التعاون مع «سيسكو» يصب في دعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تزويدها بالحلول والأدوات التكنولوجية الحديثة والتطبيقات المتقدمة.

أحدث التطورات

من جانبه، قال المدير العام لشركة «سيسكو» بمنطقة الخليج، عبدالإله النجاري، إن المبادرة الجديدة تقوم على الاستفادة من أحدث التطورات التقنية لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على الابتكار، بما يدعم أهدافها لتطوير أعمالها وتوسيع نطاق انتشارها محلياً وفي الأسواق العالمية.

«موطن ريادة الأعمال»

أطلقت وزارة الاقتصاد المرحلة الثانية من مشروع موطن ريادة الأعمال في أكتوبر 2022، بهدف تطوير أدوات تنمية ثقافة وممارسات ريادة الأعمال في الدولة، وفتح قنوات جديدة للوصول إلى الفرص أمام رواد الأعمال، إضافة إلى دعم ممكنات النمو لدى المشروعات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز توسعها ونمو أعمالها انطلاقاً من دولة الإمارات وصولاً إلى العالمية، وذلك بالتعاون مع مجموعة واسعة ومتنامية من الشركاء في القطاعين العام والخاص.