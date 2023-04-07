"كابسات" يركز على التقنيات الناشئة في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية خلال دورته الـ 29 في دبي

أعلن المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية "كابسات 2023" (CABSAT 2023)، الحدث الأبرز في مجال الأقمار الصناعية والبث وصناعة المحتوى والإنتاج والتوزيع والإعلام الرقمي والترفيه، أنه سوف يجمع أبرز القادة والخبراء لتسليط الضوء على التقنيات في هذه القطاعات، خلال الفترة من 16 - 18 مايو 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويعرض الحدث في أيامه الثلاثة مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات أمام كافة المستخدمين في قطاع الاتصالات بالأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وخارجها، بما في ذلك قطاعات الطيران والبث والحكومات والقطاع البحري ووكالات الفضاء وغيرها من القطاعات.

ومن المقرّر أن تبرز الدورة الـ 29 من هذا المعرض أحدث الاتجاهات في سوق الاتصالات بالأقمار الصناعية والذي من المتوقع أن تصل قيمته إلى 53 مليار دولار بحلول العام 2027، وأن يحقق نمواً سنوياً مركّباً بنسبة 14% بحلول العام 2030؛ كما يركز الحدث على قدرة القطاع في توظيف التقنيات الحديثة.

ويستضيف المعرض قمة "سات إكسبو" (SATEXPO Summit)، حيث سيتباحث فيها خبراء القطاع حول كيفية قيادة العمليات الفضائية المستدامة.

وتتضمن القمة يومين من الجلسات الحوارية وفرص التواصل وبناء العلاقات لكافة المشاركين، ويكتسب الحدث أهمية خاصة في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28) في نوفمبر المقبل لمواجهة التحديات وتشجيع الدول على تبني الاستدامة كأولوية رئيسية.

وقال عمران مالك، النائب الأول للرئيس لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادي، "أس. إي. أس": نواصل في "أس إي أس" منذ أكثر من 35 عاماً إطلاق الحلول الجديدة والمبتكرة ضمن قطاع الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية لتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء؛ وخلال هذا العام سيتم طرح الجيل الثاني من الأقمار الاصطناعية للمدار الأرضي المتوسط، وسيدخل نظام الأقمار الاصطناعية O3b mPOWER طور التشغيل خلال العام الحالي، مبيناً أهمية المضي قُدماً في الالتزام باستدامة قطاع الفضاء.