عقارات الشارقة وعجمان تتيح للمستأجرين تسهيلات خلال رمضان

طرحت شركات عقارية في الشارقة وعجمان تسهيلات وحوافز للمستأجرين بمناسبة شهر رمضان، تركزت في عروض القيمة المضافة، في وقت لم تقدم فيه خفضاً في القيم الإيجارية.

وقال مستأجرون لـ«الإمارات اليوم» إن العروض تضمنت الإعفاء من رسوم العمولة، ومنح المستأجر شهراً مجانياً، وتسهيلات في دفعات السداد، ومواقف مجانية للمركبات، لافتين إلى أن خفض القيم الإيجارية سيكون داعماً بشكل أكبر لو طرح إلى جانب التسهيلات، ولو بنسب محدودة.

من جانبهم، أرجع وسطاء عقاريون عدم شمول القيم الإيجارية في العروض، إلى الاستقرار النسبي في الطلب بالأسواق مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما انعكس بدوره على استقرار أسعار الإيجارات في الأسواق عموماً، مؤكدين أن العروض الحالية مفيدة للمستأجرين بشكل كبير، كونها تحمل بشكل مباشر قيمة مادية لخدمات وتسهيلات.

تسهيلات رمضانية

وقال المستأجر محمود يوسف، إنه لاحظ في الفترة الأخيرة طرح شركات عقارية تسهيلات بمناسبة شهر رمضان، تركز معظمها في تيسير دفعات سداد الإيجارات، والإعفاء من عمولة المكاتب، إضافة إلى منح المستأجرين شهراً مجانياً عند الاستئجار.

من جانبه، قال المستأجر مالك مروان، إن التسهيلات التي طرحتها شركات عقارية خلال شهر رمضان لم تشمل أي تخفيضات في القيم الإيجارية مقارنة بأعوام سابقة، لافتاً إلى أن أبرز العروض تضمن منح المستأجرين مواقف مجانية للسيارات، والإعفاء من العمولة المخصصة للشركات عند الاستئجار، إضافة إلى تسهيلات في سداد الدفعات الإيجارية، ورفعها إلى خمس أو ست دفعات.

واتفق المستأجر تامر إبراهيم، في أن عروض بعض الشركات العقارية بمناسبة شهر رمضان تتيح تسهيلات إضافية وحوافز للمستأجرين، رغم غياب التخفيضات في القيمة الإيجارية التي كانت موجودة خلال موسم رمضان السابق.

في السياق نفسه، رأت المستأجرة منى كامل أن عودة التسهيلات خلال شهر رمضان عقب تراجع طرحها في الأسواق من الأمور المفيدة للمستأجرين، لافتة إلى أن التخفيضات في القيم الإيجارية ستكون داعمة بشكل أكبر لو طرحت إلى جانب التسهيلات، ولو بنسب محدودة.

تنافسية إيجابية

إلى ذلك، قال الوسيط العقاري مجدي عبدالعزيز، إن العروض المطروحة في قطاع الإيجارات خلال الفترة الأخيرة بمناسبة شهر رمضان تأتي في إطار التنافسية الإيجابية بين الشركات، لتحفيز المستأجرين على الاستئجار خلال الموسم الرمضاني، والذي يشهد في العادة بطئاً، مع تفضيل معظم المستأجرين تأجيل قرار الانتقال إلى وحدات جديدة لما بعد شهر الصوم.

استقرار الطلب

من جانبه، أرجع الوسيط العقاري أحمد بكر، عدم شمول العروض التي طرحتها شركات عقارية، تخفيضات في القيم الإيجارية، إلى حالة الاستقرار النسبي في الطلب التي تشهدها الأسواق، مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما انعكس بدوره على استقرار أسعار الإيجارات في الأسواق عموماً.

وأكد أنه ستكون لتلك العروض انعكاسات إيجابية في تنشيط عمليات الاستئجار خلال شهر رمضان.

عرض وطلب

في السياق نفسه، قال الوسيط العقاري محمد بشير، إن العروض الرمضانية في الأسواق العقارية تختلف وفقاً لمتغيرات العرض والطلب في الأسواق، ومن الطبيعي أن يكون معظمها دون تخفيضات في القيم الإيجارية مع نمو الطلب، الذي أثر خلال فترات سابقة على طرح التسهيلات في الأسواق، حتى عادت خلال شهر رمضان.

ورأى أن تلك العروض ستكون مفيدة للمستأجرين بشكل كبير، لكونها تحمل بشكل مباشر قيمة مادية لخدمات وتسهيلات.

• العروض تضمنت الإعفاء من رسوم العمولة، ومنح المستأجر شهراً مجانياً، وتسهيلات في دفعات السداد، ومواقف مجانية للسيارات.