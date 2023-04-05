8 صفقات كبيرة على أسهم "أدنوك للغاز" بقيمة 32.5 مليون درهم

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم تنفيذ 8 صفقات كبيرة على أسهم شركة "أدنوك للغاز".

ووفق بيانات سوق أبوظبي، فقد تم تنفيذ الصفقات على نحو 13.7 مليون سهم بقيمة قاربت 32.5 مليون درهم بسعر 2.37 درهم للسهم الواحد.

يذكر أن الأسبوع الماضي شهد تنفيذ 20 صفقة كبيرة على سهم "أدنوك للغاز" لعدد 57.3 مليون سهم بقيمة ناهزت 136 مليون درهم.

وأدرجت أسهم "أدنوك للغاز" بسوق أبوظبي في 13 مارس الماضي، في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في السوق وأكبر اكتتاب عام أولي على مستوى العالم حتى الآن هذا العام، بعد أن جمع عائدات إجمالية بقيمة 9.1 مليار درهم.