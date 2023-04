«ديوا».. «أفضل بيئة عمل» لعام 2023

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بشهادة «أفضل بيئة عمل» لعام 2023، التي تمنحها هيئة «غريت بليس تو وورك» الأميركية «Great Place to Work» بالشراكة مع مجلة «فورتشن»، للجهات التي تسهم في تحقيق التميّز المهني لموظفيها، وتوفر أفضل بيئة عمل.

وتبوأت الهيئة المركز الأول بين المؤسسات الحكومية على مستوى دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، في وقت منح فيه العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، بجائزة «ريادة العام» عن قيادته الناجحة للهيئة وفق أعلى معايير التميز العالمية.

وحققت الهيئة هذا الإنجاز المتميّز، استناداً إلى التحليل الشامل والمستقل الذي أجراه معهد Great Place to Work في دولة الإمارات، حيث تعتمد هذه الشهادة على التغذية الراجعة التي يتم تقديمها للموظفين كجزء من استطلاع موسع حول تجربة مكان العمل.

وتُعد «Great Place to Work» هيئة عالمية متخصصة في تقييم ثقافات وبيئات العمل المتميزة بموثوقيتها وأدائها، إذ يعتمد قادة الأعمال والباحثين على مقاييسها لوضع معيار يحدد مكان العمل المفضل للموظفين.

وأعرب العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، عن سعادته بهذا الفوز للمرة الرابعة، إذ فازت الهيئة للمرة الأولى بالشهادة في عام 2019.

وأكد أن هذا النجاح يعكس مواصلة التزام الهيئة بالاستثمار في كوادرها البشرية، انطلاقاً من إيمانها بأن موظفيها هم العنصر الأهم في تحقيق النجاح والتميّز المستمر، ومواكبة المستجدات والتغييرات المتسارعة لمواصلة مسيرة تميز الهيئة وريادتها على مستوى العالم.

وأضاف الطاير: «نقتدي بكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: (منظومة العمل الحكومي تتطور لتحقق الغايات التي يسعى لها كل إنسان وهي السعادة له ولأسرته)، ونعمل على توفير بيئة عمل إيجابية وسعيدة تحتفي بروح الفريق الواحد، وتعزز الولاء الوظيفي وروح الإخاء والمودة بين الموظفين، وذلك في إطار جهودنا لجعل دبي أسعد مدينة في العالم، وترسيخ أسس السعادة في المجتمع وتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين والزائرين وجميع المعنيين».

وتابع: «نعمل على دعم موظفينا في مسيرتهم المهنية وحياتهم الشخصية، ونأخذ على عاتقنا مسؤولية تزويدهم بالأدوات اللازمة ليكونوا شركاء فاعلين في صنع المستقبل».

وأشارت الهيئة الأميركية «Great Place to Work» إلى أن الهيئة أثبتت تميزها في بناء ثقافة في بيئة العمل قائمة على قنوات التواصل المفتوحة، بما يتيح للموظفين التعبير عن أفكارهم ومخاوفهم. كما تتعامل الهيئة مع موظفيها باحترام وعدالة،مما يرسخ بيئة العمل الإيجابية في الهيئة.

وأعربت الجهة المانحة للجائزة عن فخرها بالهيئة، وثقتها بدور ثقافة بيئة العمل المتميزة في الهيئة في تحفيز الجهات الأخرى ليحذوا حذو الهيئة.

من جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، الدكتور يوسف الأكرف: «نحرص على توطيد أواصر الثقة والتواصل مع الموظفين كافة، والإنصات لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، وإيجاد حلول مبتكرة تضمن ترسيخ سعادتهم وشحذ طاقاتهم».