مطار دبي الدولي يستقبل الرحلة الافتتاحية للخطوط الجوية القبرصية القادمة من لارنكا

استقبل مطار دبي الدولي “DXB” الرحلة الافتتاحية للخطوط الجوية القبرصية القادمة من لارنكا والتي وصلت إلى مبنى المسافرين رقم 1 مساء الأربعاء.

ومن المقرر أن تشغل الخطوط الجوية القبرصية 3 رحلات أسبوعية بين دبي ولارنكا على متن طائرة إيرباص A320 التي تتسع لـ 180 مقعدا.

كما توفر الوجهة الجديدة خيارات ربط مع العديد من الوجهات الأخرى في الشرق الأوسط والشرق الأقصى بالإضافة إلى مجموعة من الوجهات العالمية الأخرى في سبيل تعزيز السياحة والأعمال من كلا الجانبين.

ووصل إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية من مطار دبي الدولي “ DXB ” حاليا إلى 230 وجهة في 95 دولة من خلال أكثر من 85 شركة طيران دولية.