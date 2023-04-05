300 شركة لإدارة الثروات والأصول في «دبي المالي العالمي»

استقطب مركز دبي المالي العالمي العديد من الشركات البارزة بقطاع إدارة الثروات والأصول، ليرتفع عددها الإجمالي المسجل في المركز إلى أكثر من 300 شركة، فيما يمثل حجم القطاع لشركات إدارة الثروات والأصول الموجودة ضمن المركز 450 مليار دولار.

ويرسخ هذا النمو مكانة المركز بصفته أكبر مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا احتضاناً لهذا الكمّ من الشركات ضمن قطاع إدارة الثروات والأصول، والتي تسعى إلى تكثيف وجودها وتسهيل وصولها إلى منابع الثروات والموجودة بكثرة في كل من إمارة دبي ودولة الإمارات والمنطقة عموماً.

منظومة استثنائية

ومن خلال الانضمام إلى منظومة مركز دبي المالي العالمي الاستثنائية، ستتمكن هذه الشركات من الوصول إلى الأسواق الإقليمية التي تشهد زيادة في مستويات التنافسية، نظراً للفرص الواعدة التي توفرها، وارتباطها بالأسواق العالمية، فضلاً عن سهولة الوصول للمواهب والخبرات العالمية التي يستقطبها المركز.

صناديق

وتم انضمام أكثر من 150 صندوقاً مع نهاية عام 2022، ما أسهم بدوره في إحداث نمو قوي خلال الربع الأول من عام 2023، الأمر الذي يؤكد التزام المركز بتوفير بيئة تمكينية للشركات في المنطقة، تعكس دوره البارز بصفته محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي في دبي.

إطار قانوني

وأسهم الإطار القانوني والتنظيمي العالمي والمتبنى من قبل مركز دبي المالي العالمي، مدعوماً بالنهج القائم على التعاون بين المتعاملين والجهات التنظيمية وسلطة مركز دبي المالي العالمي، في تعزيز متانة وشمولية منظومة إدارة الأصول الموجودة ضمن المركز.

أبرز الشركات

ومن أبرز شركات إدارة الثروات والأصول المنضمة حديثاً إلى مركز دبي المالي العالمي، مجموعة «إدموند دي روتشيلد» وشركة «إنتراست العالمية»، وشركة «نومورا سنغافورة المحدودة»، وشركة «The Family Office».

ويعكس تنامي عدد الشركات المرموقة المُسجلة في المركز التزامه بتوفير بيئة مثالية ومتكاملة تدعم احتياجات، وتمكن نمو الشركات العاملة ضمن قطاع إدارة الثروات والأصول.

وفي هذا الإطار دأبت مجموعة «إدموند دي روتشيلد» على ترسيخ علاقاتها المتجذرة بالمتعاملين معها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وذلك عبر افتتاح مكتبها أخيراً، ضمن مركز دبي المالي العالمي، إذ تتمتع المجموعة بقدرات استثمارية متينة، وهي مُصممة للتعامل مع التحديات التي تواجه مجتمعنا ومواكبة التوجهات الرئيسة التي ستقود مستقبل الاقتصاد لعقود عدة مقبلة.

وكرّست شركة «إنتراست العالمية» على مدار العقدين الماضيين جهودها لتوفير الأمن المالي لعملائها، وتدير أصولاً بقيمة 18.1 مليار دولار لأكثر من 500 مستثمر مؤسسي.

بدورها، تقدم شركة «نومورا سنغافورة المحدودة» مجموعة شاملة من الخدمات للمتعاملين معها من المؤسسات والأفراد، مستفيدةً من نقاط القوة لدى مجموعة «نومورا» لتحقيق المزيد من التميز في الخدمات.

كما تعد «The Family Office» شركة مستقلة لإدارة الثروات، تقدم خدماتها لعددٍ من أغنى العائلات والأفراد والمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي.

الثروات الخاصة

وقال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي، سلمان جعفري: «تقدر الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا بقيمة ثمانية تريليونات دولار»، مؤكداً أهمية تعزيز شركات الثروات والأصول وجودها في الإمارات ومركز دبي المالي العالمي، لتسريع الوصول إلى الثروات الناشئة في الأسواق السريعة النمو في المنطقة.

وأضاف أن احتضان «دبي المالي العالمي» شركات مالية عالمية رائدة على هذا القدر من الأهمية، خلال الربع الأول من العام الجاري، من بينها «إدموند دي روتشيلد» و«إنتراست العالمية»، و«نومورا سنغافورة المحدودة» و«The Family Office» يُسهم في ترسيخ مكانة «دبي المالي العالمي» مركزاً عالمياً لإدارة الثروات والأصول، إذ يحتضن أكثر من 300 شركة مسجلة في منظومة إدارة الثروات والأصول، وهو ما يشكل انعكاساً وتأكيداً على متانة القطاع.

• 150 صندوقاً انضمت إلى مركز دبي المالي العالمي مع نهاية 2022.