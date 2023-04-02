«الاقتصاد»: 65% من السلع المسحوبة في 2022 مركبات ودرّاجات وحافلات

كشفت وزارة الاقتصاد عن سحب واستدعاء 144 ألفاً و218 سلعة معيبة من أسواق الدولة خلال عام 2022، من بينها 93 ألفاً و447 سيارة وحافلة ودرّاجة نارية معيبة تشكل نسبة 65% من إجمالي السلع المسحوبة، إضافة إلى 50 ألفاً و771 سلعة متنوّعة تضمنت: منتجات كهربائية وإلكترونيات، ومعدات، وأغذية، وأثاثاً، وأحذية، شكلت نسبة 35% المتبقية.

سحب مركبات

وتفصيلاً، كشفت وزارة الاقتصاد عن سحب واستدعاء 93 ألفاً و447 سيارة وحافلة ودرّاجة نارية معيبة خلال عام 2022، لتصليح عيوب تصنيعية مجاناً، دون تحميل أصحاب السيارات أي كلفة، بالتعاون مع وكالات السيارات في الدولة.

وأظهر رصد لـ«الإمارات اليوم»، أن عمليات السحب والاستدعاء شملت 113 طرازاً تم تصنيعها خلال الفترة بين عامي 2006 و2023 في 13 دولة هي: ألمانيا، الولايات المتحدة، اليابان، كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة، كندا، الصين، المكسيك، إيطاليا، إسبانيا، النمسا، المجر، والهند.

وكشف الرصد أن عمليات التصليح جرت بالتعاون مع 16 وكالة وشركة سيارات في الدولة هي: «مشاريع قرقاش»، «الإمارات للسيارات»، «الكندي للسيارات»، «بن حمودة للسيارات»، «الطاير للسيارات»، «بريميير موتورز»، «اليوسف موتورز»، «الفطيم للسيارات»، «المشروعات التجارية»، «العربية للسيارات»، «المسعود للسيارات»، «النابودة للسيارات»، «علي وأولاده»، «الماجد للسيارات»، «الحبتور للسيارات»، و«هايجر موتورز».

وبيّن الرصد الذي تم وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد بشأن عمليات الاستدعاء خلال عام 2022، أن هناك عيوباً يمكن تصليحها بشكل فوري دون انتظار، بعد حجز موعد مع وكالة السيارات المعنية، بينما توجد عيوب تتطلب الانتظار حتى تتوافر قطع الغيار اللازمة لها من الخارج أولاً.

ووفقاً لبيانات الوزارة، فإنه قد ينتج عن هذه العيوب أصوات مزعجة عند القيادة، واهتزازات في المركبة، وفقدان السيطرة أثناء القيادة، وتسرب في الوقود والماء والزيت، وحجب الرؤية، وافتقاد السيارات لقوة الدفع، وتأرجح السيارات أو انحرافها، وتحرك السيارات تلقائياً في وضع الركن، وزيادة مخاطر نشوب حرائق ووقوع حوادث أو حالات تصادم، وإصابات.

سلع متنوّعة

كما سحبت وزارة الاقتصاد خلال العام الماضي 50 ألفاً و771 سلعة متنوّعة، تضمنت: منتجات كهربائية وإلكترونيات، ومعدات، وأغذية وأثاثاً وأحذية.

وطالبت الشركات المعنية بوقف استخدام المنتجات المسحوبة فوراً، على أن يتم استرداد سعر السلعة أو استبدالها مجاناً، مع عدم اشتراط وجود إيصالات الدفع الخاصة بالسلعة المسحوبة.

ووفقاً للوزارة، تصدرت ساعات «أبل» الذكية المصنوعة في الصين، القائمة، بـ36 ألفاً و614 ساعة، بالتعاون مع شركة «أبل العالمية»، لوجود نسبة قليلة من شاشات أجهزة (40mm Apple Watch Series 6) قد تصبح فارغة بشكل دائم.

كما تم سحب 8043 وحدة من أجهزة التيار المتبقي المصنوعة في إيطاليا، بالتعاون مع مجموعة «إيه بي بي»، لوجود مشكلات في مكونات المنتج في حالات تركيب معينة، ما قد يؤدي في بعض الحالات النادرة إلى عدم فتح المنتج.

وتم كذلك سحب 1921 وحدة من الساعة الذكية «إيونيك» المصنعة في تايوان، بالتعاون مع شركة «فيتبيت»، لوجود خطر في حالات نادرة، مع احتمالية أن ترتفع درجة حرارة البطارية في الساعة الذكية وتسبب خطر الاحتراق للمستهلك.

صانعة قهوة وكراسي

ووفقاً لوزارة الاقتصاد، فقد تم كذلك خلال عام 2022 سحب 2391 وحدة من صانعة قهوة إسبريسو (METALLSK) المصنعة في الصين، بسبب إمكانية الانفجار أثناء الاستخدام، فضلاً عن سحب 627 كرسياً دواراً من «إيكيا»، بالتعاون مع شركة «الفطيم التجارية - إيكيا»، لوجود خطر يتمثل في احتمال تعرض الساق الأساسية النجمية للكرسي للكسر، وظهور خطر السقوط والإصابة للمستخدم.

خضراوات مجمدة

وبحسب وزارة الاقتصاد، فقد تم سحب 504 وحدات من كرات الخضراوات المجمدة المصنوعة في السويد، بالتعاون مع شركة «الفطيم التجارية - إيكيا»، بسبب خطر وجود قطع بلاستيكية في المنتجات، كما تم سحب 654 وحدة من أحذية «كلاركس» النسائية المصنعة في الصين، بالتعاون مع شركة «وكالات الإمارات المتحدة»، لاحتوائها على مواد كيماوية سامة يمكن أن تسبب تأثيرات صحية، فضلاً عن سحب 17 وحدة من منشار متري مصنوع في تايوان، بالتعاون مع وكالة «بلاك آند ديكر»، نظراً إلى وجود مشكلات تسببت في تقصف البلاستيك في مورد قطع الحماية الخلفية، ما يؤدي إلى خطر الإصابة.

عيوب أساسية في المركبات

أظهر الرصد عن وجود 45 عيباً أساسياً وراء عمليات سحب واستدعاء المركبات، تركزت بشكل رئيس في: نظم الفرامل، والوسائد الهوائية، والمكابح، وناقل الحركة، والمحرك، وعمود الإدارة الأصلي، ووحدة التحكم الإلكترونية، ووحدة التحكم في الانزلاق، وخزان الوقود، والإطارات، ومستشعر نظم مراقبة ضغط الإطارات، ومستشعر عزم الدوران، ومقاعد السيارة، والزيوت، ونظم المعلومات الجغرافية، ووحدة الاتصال، وخزان سائل المكابح، وممتص الصدمة الأمامية، ووصلة التوجيه الكهربائي، وفلاتر الوقود الأساسية والثانوية، وحزام الأمان، والعوازل السفلية للمركبة، ومساحات الزجاج الأمامي، وموانع التسرب، وجهاز استشعار الاصطدام، فضلاً عن عيوب في البطارية، والأبواب الأمامية والخلفية، وعمود التوجيه الأمامي والخلفي، وزوايا هيكل السيارة، وقفل الحركة الأوتوماتيكي، وكاميرات الرؤية، ونظم الإشارات في السيارات، والمصابيح والمعدات المرتبطة بها، والسجادات الأمامية والخلفية، إضافة إلى عيوب في غاز العادم، وعداد السيارة، ورابط التوجيه، ودعامة عواميد السيارة، ومساند الظهر، وصندوق السيارة، ونوافذ الأبواب.