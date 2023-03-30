«دبي المالي» و«غرفة دبي» يُطلقان برنامجاً لتسريع الاكتتاب العام للشركات

أعلن سوق دبي المالي وغرفة تجارة دبي، بالشراكة مع 20 شركة استشارات إقليمية وعالمية، عن إطلاق «برنامج مُسرِعات الاكتتابات العامة-IPO Accelerator Program»، لدعم نموّ الشركات الإقليمية، وتسريع تحولها إلى شركات مُدرجة عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام.

ويأتي البرنامج الجديد في إطار مشروعات «أجندة دبي الاقتصادية D33» الهادفة إلى تعزيز المكانة الرائدة لدبي كمركز تجاري ومالي عالمي، كما يعكس تضافر الجهود لزيادة قوّة وزخم أسواق رأس المال في دبي.

تعاون عالمي

ويتعاون سوق دبي المالي وغرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مع العديد من الشركات الاستشارية المحلية والعالمية، التي تمثل جزءاً أساسياً من المنظومة المالية والتجارية الشاملة في دبي، لتسريع نمو الشركات الخاصة العاملة في المنطقة، ومساندتها في سعيها لتنفيذ اكتتابات عامة.

ويُلبي البرنامج تطلعات الشركات الخاصة الساعية إلى اغتنام الفرص التي يوفرها اقتصاد دبي سريع النموّ، والاستفادة من إمكانات أسواق رأس المال لتنفيذ استراتيجيات النمو، في وقت يعتبر فيه سوق دبي المالي من بين أكثر الأسواق نشاطاً على مستوى العالم في عام 2022 من حيث الاكتتابات العامة وإدراج الشركات، إذ استقطب خمس شركات حكومية وخاصة رائدة نجحت في جمع 31 مليار درهم.

دعم وتوجيه

وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي: «يوفر برنامج مُسرِعات الاكتتابات العامة، للشركات، المعرفة والدعم والتوجيه لاستكشاف فرص الاكتتاب العام، والمساهمة في نموّ اقتصاد دبي»، لافتاً إلى أن البرنامج يأتي في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز بيئة العمل على أفضل نحو بما يواكب تطلّعات الشركات نحو الوصول إلى الاكتتاب العام، وجمع رؤوس الأموال من خلال سوق رأس المال في دبي.

جمع رؤوس أموال

من جانبه، أكد المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، أن «الشراكة مع سوق دبي المالي تدفع نحو تطوير بيئة تمكّن مختلف الشركات التي تسعى إلى الإدراج العام أو طرح أسهمها للاكتتاب العام، من جمع رؤوس الأموال اللازمة لنموها، ومساعدتها في الوقت ذاته على بناء علاقة الثقة مع المستثمرين، وتعزيز شفافية تعاملاتها معهم، امتداداً لمذكرة تفاهم تم توقيعها بين الطرفين العام الماضي لإطلاق العديد من المبادرات المشتركة لدعم مجتمع الأعمال، ومن ضمنها برنامج مسرعات الاكتتابات العامة، تماشياً مع طموحات دبي الاقتصادية لمضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2033، وتعزيز مكانتها بين أكبر ثلاث مدن عالمية».

ورش عمل

ويستهدف «برنامج مُسرِعات الاكتتابات العامة»، الشركات العائلية والخاصّة الكبيرة، وغيرها من الشركات ضمن قطاعات يُمكنها الاستفادة من أسواق رأس المال في دبي، وتوفير فرص للنمو.

وضمن هذا البرنامج، سينظم سوق دبي المالي وغرفة تجارة دبي، بمشاركة خبراء من شركات الاستشارات المحلية والعالمية، ورش عمل لتأهيل الشركات الخاصة، كما سينظّم البرنامج اجتماعات فردية مع أبرز الشركات المحتمل تنفيذها لاكتتابات عامة بهدف إعداد خطّتها الخاصة بهذه الخطوة الاستراتيجية.

وسيتم من خلال ورش العمل جمع الأفكار والملاحظات لتحديد التحديات التي قد تواجهها الشركات وسُبل حلها، مع إبراز الأهمية المتزايدة لدبي، كموقع مفضّل بصورة أكبر لنموّ الشركات وتطوّرها. كما سيتم عقد ورشة العمل الأولى في مايو 2023 بمشاركة 40 شركة خاصة من مختلف القطاعات.

شركاء البرنامج

تشمل قائمة شركاء البرنامج: مجموعة «هيرميس» المالية، «أرقام كابيتال»، «جولدمان ساكس»، «بنك أوف أميركا»، «مورغان ستانلي»، «إتش إس بي سي بانك ميدل إيست ليمتد»، «سيتي»، «باركليز»، «جي بي مورغان»، «روتشيلد آند كو»، «دينوفو بارتنرز»، «إي واي»، «إبراهيم وشركاه»، «التميمي وشركاه»، بنك الإمارات دبي الوطني، «بي دبليو سي ميدل إيست»، «وايت آند كيس»، «موليس آند كومباني»، «جرانت ثورنتون»، و«إيدلمان سميثفيلد».