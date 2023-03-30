«إمباور» تقرر توزيع 425 مليون درهم أرباحاً على المساهمين

أقرت الجمعية العمومية لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، بنصاب 86.82%، مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساھمین، وبلغت قیمتھا الإجمالية 425 مليون درهم (بواقع 0.0425 درهم لكل سهم ما يعادل 42.5%من رأس مال الشركة المدفوع)، وذلك عن النصف الثاني من عام 2022، على أن تسدد في شهر أبريل من العام الجاري.

وترأس رئيس مجلس الإدارة، سعيد محمد الطاير، الاجتماع الذي انعقد أمس، في فندق حبتور بالاس في دبي، وحضره الرئيس التنفيذي، أحمد بن شعفار، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة.

وجرى خلال الاجتماع، التصديق على تقرير نشاط الشركة ومركزھا المالي والقوائم المالية عن السنة المالية المنتھیة في 31 دیسمبر 2022، ومناقشة تقریر مدقق الحسابات عن 2022 والتصديق عليه.

ووافق مساهمو الشركة المدرجة تحت الرمز (EMPOWER)، على البنود كما صوتوا بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تعليق أي تخصيص إضافي من الأرباح للاحتياطي القانوني حيث وصل الاحتياطي القانوني للشركة حاليا 50% من رأس مال الشركة المدفوع.

وحققت إمباور إيرادات بمبلغ 2.792 مليار درهم وسجلت صافي أرباح عائدة إلى مساهمي الشركة بمبلغ يتجاوز مليار درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وهي الأعلى في قطاع صناعة تبريد المناطق بنمو 7% عن 2021.

ويتماشى توزيع الأرباح مع سياسة توزيع أرباح الشركة مع المستثمرين والتي تتوقع الشركة دفع مبلغ 850 مليون درهم سنوياً على مدار أول سنتين ماليتين بعد إدراجها في سوق دبي المالي.

وقال رئيس مجلس إدارة «إمباور»، سعيد محمد الطاير، إن «النتائج الباهرة التي تحققها المؤسسة ما هي إلا ثمرة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية»، موضحاً أن «(إمباور) ماضية قدماً في ضمان تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، واستمرارية توسعاتها وزيادة رقعة خدماتها وتطوير نموذج أعمالها المتميز الذي مكنّها من أن تصبح أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة في العالم، ولتقوم اليوم بأدوار بالغة الأهمية في تأمين خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة في دبي والمساهمة في حماية الموارد والبيئة والمناخ على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم».

وأضاف: «ترتكز قدرتنا على تحقيق هذا النمو القوي إلى حد كبير على بنيتنا التحتية المتطورة عالمية المستوى ومحطاتنا المؤتمتة، والصديقة للبيئة، حيث نعمل على تعزيز وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع تبريد المناطق».

من جانبه، قال أحمد بن شعفار، إن «الدعم المتواصل الذي تحظى به المؤسسة من قيادتنا الرشيدة منذ تأسيسها وصولاً إلى إدراجها في سوق دبي، كان ولايزال أساساً في ريادتها وتحقيقها الصدارة دولياً لواحدة من أهم الصناعات الحيوية والاستراتيجية في العالم، وفي دورها الحيوي ضمن برنامج الخصخصة الناجح في دبي، ووجودها في أحد الأسواق المالية الأكثر ازدهاراً على مستوى العالم».