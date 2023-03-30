الإمارات تستحوذ على 98% من قيمة الاكتتابات الأولية الخليجية في الربع الأول

تواصل زخم الطروحات العامة الأولية في الإمارات هذا العام، مع مضي العديد من الشركات الحكومية والخاصة في خططها للإدراج في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، مع استمرار الطلب القوي من المستثمرين. وبحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم»، فإن الإمارات استحوذت وحدها على 98% من الطروحات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، البالغة قيمتها نحو 12 مليار درهم (3.245 مليارات دولار)، أي نحو 21% من الإجمالي العالمي البالغ 15.25 مليار دولار.

يأتي ذلك بعد أن برزت الإمارات، إلى جانب السعودية، كنقاط نشطة جديدة للاكتتابات العامة الأولية في العام الماضي، بدعم من أسعار النفط المرتفعة والتدفقات الداخلة من المستثمرين.

ووفق الرصد، فإن إجمالي قيمة الاكتتابات في الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 11.7 مليار درهم، موزعة على «أدنوك للغاز»، وهو الأكبر في العالم منذ بداية العام وحتى الآن، بقيمة بلغت نحو 9.1 مليارات درهم، و«بريسايت. ایه أي ھولدینغ بي ال سي» بقيمة بلغت نحو 1.822 مليار درهم، و«الأنصاري للخدمات المالية» بقيمة 773 مليون درهم.

وبلغ إجمالي العوائد من الطروحات الثلاثة بالربع الأول من العام الجاري بأسواق الأسهم المحلية نحو 11.69 مليار درهم، وذلك بعد استقبال إجمالي طلبات قياسية بلغ أكثر من 557.6 مليار درهم.

وبلغ حجم ما جمع من الطروحات في المنطقة 22.5 مليار دولار في عام 2022، أي أكثر من نصف الحصيلة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وهي أيضاً ثاني أكبر حصيلة في المنطقة منذ عام 2019، عند طرح شركة «أرامكو» السعودية.

وتمر أسواق الإمارات على وجه الخصوص، والمجتمع الاستثماري الإقليمي عموماً، بتوقيت مثالي في ضوء موجة الاكتتابات العامة التي تُجسد أبرز ملامح قطاع الأعمال في المنطقة خلال العام الماضي، وتمتلك أرضية مواتية لمواصلة هذا الزخم في 2023. كما تترقب أسواق الأسهم الإماراتية بعض الاكتتابات الأولية، في مقدمتها «أدنوك» للخدمات اللوجستية والبحرية والشحن، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وكانت أسواق المال المحلية شهدت 11 طرحاً أولياً لشركات جديدة خلال العام الماضي، في خطوة أسهمت في تعزيز جاذبية الأسواق، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية المحلية بوصفها واحدة من أهم أسواق المال العالمية.

إقبال كبير

جمعت الطروحات الجديدة في أسوق المال المحلية ما يناهز 51.2 مليار درهم، وسط إقبال كبير وقياسي من قبل المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية، مع وصول إجمالي الطلب على تلك الطروحات إلى أكثر من 1.454 تريليون درهم.