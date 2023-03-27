سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 1.3 مليار درهم

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بلغت 1.3 مليار درهم، بحجم تداولات 285.34 مليون سهم، من خلال تنفيذ 21.2 ألف صفقة، في أولى جلسات الأسبوع، وذلك تزامناً مع إعلان شركة «الأنصاري للخدمات المالية» اكتمال عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهمها بنجاح، إضافة لبدء تداول أسهم شركة بريسايت إيه آي هولدينغ بي إل سي، التابعة لمجموعة جي 42، ضمن السوق الأول الفئة الثانية بسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتفصيلاً، أغلق مؤشر سوق دبي المالي متراجعُا بنسبة 0.68% عند مستوى 3326.40 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 159.47 مليون درهم. وتراجع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.7 % عند 5.39 درهم، وبتداولات قاربت 6 ملايين سهم. وانخفض أيضا سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.9% عند سعر 12.65 درهم وبتداولات قاربت 2 مليون سهم.

كما أغلق أيضاً مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 10598 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.7 مليار درهم مع انخفاض سهم «أدنوك للغاز» بنسبة 1.3% . كما تراجع سهم «الدار العقارية» بنسبة 1.8%.

وانخفض سهم «ملتيبلاي» بنسبة 2.7% عند سعر 3.29 درهم ، وتراجع سهم «أدنوك للتوزيع» بنسبة 0.7% عند سعر 4.15 درهم.

وسجل سهم بريسايت في أول يوم إدراج ارتفاعا بنسبة 143% ليصل إلى مستوى 3.25 درهم مقارنة بسعر الطرح وبتداولات تجاوزت 60 مليون سهم، وهو الأكثر تداولا في تعاملات مستهل الأسبوع.

يشار إلى أنه تم ضم أسهم شركة بريسايت، المتخصصة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، إلى قطاع التكنولوجيا، تحت الرمز PRESIGHT ورقم التعريف الدولي AEE01200P230.

وكان الاكتتاب في أسهم الشركة قد بدأ يوم 13 مارس 2023، من خلال طرح 1359.7 مليون سهم من أسهمها عن طريق زيادة رأس مالها، ما يمثل 32% من رأس المال قبل الطرح و24.24% كما في تاريخ الإدراج، وقد انتهى الاكتتاب لشريحتي المستثمرين العاديين والمستمرين المحترفين بتاريخ 17 مارس 2023.

وتمت تغطية الاكتتاب بنحو 136 مرة لجميع الشرائح مجتمعة، باستثناء المستثمر الأساسي في الشركة المتمثل في العالمية القابضة، ليبلغ إجمالي طلبات الشراء 94.9 مليار درهم (25.8 مليار دولار).

ولم تعلن الشركة رسميا أو البنوك التي تدير الاكتتاب، نسبة تخصيص الأفراد أو المؤسسات، في حين أفاد مستثمرون قاموا بالاكتتاب بأسهم الشركة، بأن نسبة التخصيص التي حصلوا عليها قاربت 0.32% من الأسهم التي طلبوا شراءها ما يعادل 12 سهماً للمكتتب بالحد الأدنى، بعد أن جرى تسجيلها في حساباتهم يوم الجمعة الماضية.

وتزامن أداء الأسواق المحلية، مع إعلان مجموعة الأنصاري للخدمات المالية اكتمال عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهمها بنجاح، مشيرة إلى أنه تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.03 درهم للسهم وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلَن عنه سابقاً، وذلك بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.

وقال نائب رئيس البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب، ماشهدناه اليوم يؤكد اهتمام عدد كبير من قبل المستثمرين المحليين والأجانب بالاكتتابات العامة الأولية في الإمارات على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة المتمثلة في معدلات التضخم المرتفعة والتشديد النقدي من قبل البنوك المركزية ورفع أسعار الفائدة والمخاوف من الدخول في مرحلة ركود واستمرار الصراع العسكري بين روسيا واوكرانيا. وأشار إلى أن ذلك يعود للمركز المالي القوي للامارات والتوقعات باستمرار النمو الاقتصادي خلافا لاقتصادات عالمية أخرى والمناخ الاستثماري المميز والتسهيلات والقوانين والتشريعات التي تضعها الحكومة لخلق بيئة اعمال جيدة، كلها عوامل جاذبة للمستثمرين.

وأكد أن هذا الادراج بالطبع سوف يسهم في التنويع الاستثماري والاقتصادي للدولة ويرفع من القيمة السوقية للبورصات ويزيد من السيولة ويجذب صناديق اقليمية وعالمية.

يذكر أنه بناء على سعر الطرح النهائي، يبلغ إجمالي حجم الطرح حوالي 772.5 مليون درهم، بينما تصل القيمة السوقية للمجموعة 7.73 مليار درهم (2.10 مليار دولار). وتجاوز حجم الطلب الإجمالي على الأسهم 12.7 مليار درهم (متضمناً المستثمر الأساسي شركة الصكوك الوطنية)، وباستثناء التزام المستثمر الأساسي البالغ 200 مليون درهم، تجاوز مستوى الاكتتاب القيمة المستهدفة لجميع الشرائح مجتمعة بنحو 22 مرة وفقاً للسعر النهائي.

وشهد طرح المستثمرين المحترفين طلبات اكتتاب بقيمة تجاوزت 10.2 مليار درهم، بما في ذلك التزام شركة الصكوك الوطنية بقيمة 200 مليون درهم، ومع استثناء التزام المستثمر الأساسي، فاقت طلبات اكتتاب المستثمرين المحترفين المؤهلين حجم الاكتتاب بأكثر من 19 مرة.

كما شهد طرح المستثمرين المحترفين طلباً قوياً في أوساط المستثمرين الإقليميين والعالميين على حد سواء مع مشاركة جيدة للمستثمرين من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.

وتجاوزت طلبات الاكتتاب من طرف المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات 2.5 مليار درهم مع وصول عدد الطلبات المقدمة من خلال البنوك المستلمة والمنصة الإلكترونية لسوق دبي المالي إلى 15 ألف طلب تقريباً، حيث تمت تغطية الاكتتاب بنحو 44 مرة.

واستجابةً للطلب الكبير من جانب المستثمرين الأفراد، مارس المساهم البائع شركة الأنصاري القابضة حقه بزيادة تخصيص طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات إلى 56.25 مليون سهم تمثل ما نسبته 7.5% من إجمالي أسهم الطرح.

وسيتم إدراج 750 مليون سهم تمثل ما نسبته 10% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال المجموعة للتداول في سوق دبي المالي بتاريخ 6 أبريل 2023. ووفقاً لسعر الطرح النهائي عند الإدراج، ستبلغ نسبة العوائد من توزيعات الأرباح حوالي 7.8% على الأقل.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم مجموعة الأنصاري للخدمات المالية تحت الرمز ALANSARI ورمز التعريف الدولي AEE01198A238، وسيتم إخطار المستثمرين المشاركين في طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات بتخصيص أسهمهم من خلال رسائل نصية قصيرة في29 مارس 2023.