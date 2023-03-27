شرطة دبي تعزز الأمن والسلامة البحرية بمشاركتها في معرض سيتريد للقطاع البحري

سعيًا منها لتسليط الضوء على أهمية الأمن والسلامة في القطاع البحري، أعلنت شرطة دبي عن مشاركتها ودعمها لمؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط 2023، أحد أهم فعاليات أسبوع الإمارات البحري، الذي يقام تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، وتنظمه إنفورما ماركتس. ومن المقرر انعقاد هذا الحدث البحري واللوجستي الرائد في الفترة من 16 إلى 18 مايو 2023 في مركز دبي التجاري العالمي، وستكون شرطة دبي "الشريك الاستراتيجي" للحدث، عبر مشاركتها في مختلف الأنشطة والجلسات الحوارية الرئيسة.

وتهدف شرطة دبي من خلال هذا التعاون إلى توعية قادة الصناعة والخبراء والمعنيين بالسلامة والأمن البحري عبر مناقشة التوجهات والتحديات المستجدة في هذا القطاع. وسيحضر العقيد الدكتور حسن سهيل ثابت، مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة، حفل الافتتاح لهذا الحدث.

سيركز المتحدثون من شرطة دبي خلال مشاركتهم في الجلسات الحوارية للمؤتمر على الأمن البحري، ودور المرأة في القيادة البحرية، والتدريب البحري. كما سيتم عرض أحدث التقنيات الأمنية والبرامج التدريبية لشرطة دبي في جناحها الخاص، والتعريف بأبرز العمليات التي نفذتها شرطة الموانئ.

الأمن البحري وأهميته للقطاع

حول هذا التعاون بين شرطة دبي وإنفورما ماركتس، قال العقيد الدكتور حسن سهيل ثابت، مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة: "تُعتبر السلامة البحرية، والأمن والتدريب، من الجوانب المهمة في الصناعة البحرية، وإحدى الضرورات اللازمة لضمان عمليات آمنة وفعالة في البحر. ويشمل ذلك اتخاذ تدابير وإجراءات مختلفة لمنع وقوع الحوادث والإصابات؛ مثل اصطدام السفن، ونشوب الحرائق، ومنع حالات اصطدام الوسائل البحرية بقاع البحر في المياه الضحلة. كما تشمل عمليات السلامة البحرية والأمن تنفيذ لوائح وإجراءات السلامة لضمان بيئة عمليات آمنة لجميع العاملين على متن السفن. وتأتي مشاركة شرطة دبي في مؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط باعتبارنا شريكًا استراتيجيًا لنشر الوعي حول أهم قضايا السلامة في البحر، وتشجيع المعنيين لتبني العمليات الآمنة في الصناعة".

وأضاف ثابت: "على الرغم من استعدادنا الدائم لاتخاذ إجراءات فورية عند وقوع أي حادث في مياهنا، إلا أننا نسعى إلى العمل على تفادي وقوع مثل تلك الحوادث مسبقًا، لما تتسبب به من تهديد للحياة وسلامة الأفراد في الدولة، لذا، نركّز بشكل دائم على توعية الجمهور بالطريقة الصحيحة للعمل في البحر وتفادي المخاطر وتقليل احتمال وقوعها بأكبر قدر ممكن. كما أن هذا الحدث يُعتبر منصة مثالية بالنسبة لنا لعرض أحدث تقنياتنا وخبراتنا في مجال الأمن البحري والتدريب، ونتطلع إلى التواصل مع قادة الصناعة والخبراء والمعنيين لمناقشة أحدث التوجهات والتحديات في هذا القطاع، لتطوير الصناعة البحرية وتعزيزها بأعلى مستويات السلامة والأمان".

توسيع نطاق المناقشات

من جانبها قالت إيما هويل، مدير التطوير في الشرق الأوسط في إنفورما ماركتس وماريتايم آند كروز: "خلال مسيرتنا بذلنا جهودًا كبيرة لمناقشة وتحسين الحلول الرقمية لتقليل الآثار الضارة بالبيئة، من أجل ذلك نحتاج إلى مزيد من التركيز على موضوعات السلامة والأمن البحريين، فحماية سفننا وموانئنا ومنشآتنا البحرية من القرصنة والتهريب والأنشطة الإجرامية وغيرها من الأعمال غير القانونية الأخرى يُعد أمرًا في غاية الأهمية، لا سيما عندما نأخذ بعين الاعتبار مقدار الإسهام الكبير للقطاع البحري في اقتصاد دولة الإمارات، والذي يتجاوز 90 مليار درهم إماراتي سنويًا".

وأضافت هويل: "يشمل مجال السلامة البحرية اتخاذ مختلف التدابير والإجراءات الأمنية لمنع وقوع أي تهديدات أمنية، إضافة إلى ضمان سرعة الاستجابة لها بشكل فعّال. ويأتي في مقدمة تلك الإجراءات حماية المرافق البحرية وضمان عدم الوصول إليها من قبل الأشخاص غير المخولين، وتأمين أنظمة المراقبة، واتخاذ التدابير الوقائية في مجال الأمن السيبراني للحماية من الهجمات الإلكترونية. وعلى الرغم من قيام الكثير من الشركات بتعزيز وتحسين تقنيات السلامة البحرية، إلا أنه لا غنى عن مشاركة شرطة دبي مباشرة لتكون جزءًا من الحدث، وتوفير صورة أوضح عن التهديدات والتدابير الوقائية الأمنية اللازمة. وتُعد شراكتنا الاستراتيجية مع شرطة دبي شهادة على دورنا الرائد في جمع قادة الصناعة والخبراء من مختلف مجالات القطاع، وتوسيع نطاق تبادل المعرفة وتطوير الأفكار المبتكرة ضمن منصتنا الشاملة".

وقال كريس مورلي، مدير المجموعة في سيتريد ماريتايم: "تعد مشاركة شرطة دبي في هذا الحدث فرصة استثنائية بالنسبة لنا، لما ستقوم بعرضه من تقنياتها الأمنية الحديثة وبرامجها التدريبية المتطورة. ونحن على ثقة من القيمة المضافة التي ستحققها هذه المشاركة في تعزيز التوعية ونشر المعرفة. فإسهام شرطة دبي في الحدث لن يقتصر على مشاركة خبرائها في المناقشات والحوارات النوعية وتعزيز التعاون في مجال السلامة البحرية فحسب، بل سيكون له دور في تطوير المهارات اللازمة لرفع كفاءة تشغيل وصيانة السفن. وسيشمل ذلك توفير المعلومات حول برامج التدريب المتخصصة والدورات والشهادات الخاصة بالبحارة وجميع العاملين والمعنيين في القطاع البحري؛ حيث تغطي تلك البرامج التدريبية مجموعة واسعة من الموضوعات، تشمل التشغيل الآمن للسفن وصيانتها، والالتزام بإجراءات السلامة والاستجابة للطوارئ وحماية البيئة، ما يجعل مشاركة شرطة دبي ذات أثر كبير في العديد من المجالات الحيوية للقطاع".