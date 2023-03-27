«الاقتصاد» تسحب لعبة أطفال من الأسواق لـ«خطر الاختناق»

سحبت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع شركة الفطيم التجارية ـ «إيكيا»، لعبة «BLAVINGAD» متعددة الألوان من أسواق دولة الإمارات، نظراً لوجود خطر كبير قد يسبب الاختناق.

وأوضحت الوزارة أنها سحبت 588 وحدة من لعبة الأطفالBLÅVINGAD fishing game multicolour ME، من منشأ صيني، وتم تصنيعها في عام 2022.

وأرجعت الوزارة سبب السحب إلى تبيّن وجود مسامير صغيرة على اللعبة، يمكن أن تنفصل، الأمر الذي قد يؤدي الى خطر الاختناق، خصوصاً عند الأطفال.

بدورها، طلبت «إيكيا» جميع المتعاملين الذين يملكون اللعبة، بضرورة التوقف عن استخدامها بشكل نهائي، والاتصال بمكاتب «إيكيا» لاسترداد ثمنها.