حمدان بن محمد: دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة وتصميم المستقبل

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن «دبي تواصل برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة وتصميم المستقبل وتبني أدواته، وتطبيق أفضل نماذج العمل الرقمية والمشاريع التحولية التي ستسهم في تحقيق قفزة نوعية في اقتصاد دبي الرقمي».

جاء ذلك، خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، الذي تم خلاله بحث تطورات الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، والتحديات والفرص الرقمية الواعدة، لإتاحتها وتبنيها في مدينة دبي، ضمن جهود تنفيذ محاور ومستهدفات استراتيجية دبي للميتافيرس، وتماشياً مع أهداف مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات الـ10 المقبلة، وتعزيز موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وقال سموه، إن «دبي تسعى من خلال تعزيز عمليات استشراف المستقبل، وصياغة الخطط الاستباقية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، إلى تسريع عجلة النمو الرقمي، وتبني أحدث التقنيات التكنولوجية، من خلال تحقيق التكامل، وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والشركات العالمية والقطاع الخاص، للوصول بدبي إلى مصاف أكثر 10 اقتصادات رقمية رائدة في العالم».

وأكد سموه، خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي: «وجهنا بتسريع الخطوات لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لصناعة وتصميم المستقبل، وتطبيق أفضل نماذج العمل الرقمي، بما يتماشى مع توجهاتنا لتكون دبي ضمن أفضل 10 اقتصادات رقمية عالمياً، وفقاً لأجندة دبي الاقتصادية (D33)».

حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي نائب رئيس اللجنة، عمر سلطان العلماء، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري، والمدير العام لهيئة دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أحمد بن بيات، والمدير العام لسلطة دبي للتطوير الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»، مالك آل مالك، والرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، والمقرر العام للجنة، مها المزينة.

واستعرض الاجتماع، المستجدات والمتغيرات الرقمية والتوجهات العالمية الجديدة، وتطرق إلى تطور البنية التحتية الرقمية في دبي، وجاهزية دبي وصدارتها في معدلات استخدام الإنترنت بالنسبة للأفراد، وما يوفره ذلك من فرص أكبر تعزز الجاهزية للمستقبل، كما ناقش الاجتماع التحديات والفرص الواعدة لتحقيق أفضل النتائج الرقمية.

الجدير بالذكر، أن اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، تم تشكيلها برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتهدف إلى رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي، ووضع خطط للاستثمار في عالم الميتافيرس، وبناء الشراكات الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي لإمارة دبي، وتتولى مهام دراسة وإعداد السياسات وتوجهات الاقتصاد الرقمي وتقنيات المستقبل التي تشمل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والواقع الافتراضي والواقع المُعزّز وإنترنت الأشياء ومراكز البيانات والحوسبة السحابية في إمارة دبي، والإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وتقنيات المستقبل في الإمارة.

ولي عهد دبي:

•«دبي تسعى من خلال تعزيز عمليات استشراف المستقبل إلى تسريع عجلة النمو الرقمي».

•«تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والشركات العالمية والقطاع الخاص للوصول بدبي إلى مصاف أكثر 10 اقتصادات رقمية رائدة في العالم».