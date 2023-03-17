بدء فترة الاكتتاب على 10% من أسهم «الأنصاري للخدمات المالية»

أعلنت «مجموعة الأنصاري للخدمات المالية» (شركة مساهمة عامة قيد التأسيس في إمارة دبي)، أمس، عن النطاق السعري لأسهمها، وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.

وبحسب المجموعة، فقد تم تحديد النطاق السعري للطرح العام العالمي بين 1.00 و1.03 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للمجموعة ستراوح عند الإدراج بين 7.50 مليارات درهم (2.04 مليار دولار) و7.73 مليارات درهم (2.10 مليار دولار).

وسيتم طرح 750 مليون سهم تمثل ما نسبته 10% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال المجموعة، ليراوح إجمالي حجم الطرح بين 750 مليون درهم (204 ملايين دولار)، و773 مليون درهم (210 ملايين دولار).

وتُعد كل الأسهم المطروحة للاكتتاب هي أسهم قائمة، إذ باعت «الأنصاري القابضة» 10% من حصتها المملوكة في المجموعة، وبالتالي لن تحصل المجموعة على أي عائدات من الطرح العام العالمي.

وعقب اكتمال الطرح العام العالمي، ما لم تتم زيادة حجم الطرح العالمي، سيستمر «المساهم البائع» في امتلاك حصة بنسبة 90% من أسهم المجموعة.

بدورها، تحتفظ «الأنصاري القابضة» بحقها في تعديل حجم الطرح العام العالمي في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً لتقديرها المطلق وللقوانين المعمول بها في دولة الإمارات، وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح التي اعتمدها مجلس الإدارة، فإن المجموعة تهدف إلى توزيع أرباح تبلغ 600 مليون درهم حداً أدنى في ما يتعلق بأرباح عام 2023، وسيتم سدادها مناصفةً على مرحلتين في أكتوبر 2023 وأبريل 2024.

وبحسب النطاق السعري للطرح، فإن الحد الأدنى من عائد توزيعات الأرباح سيراوح بين 7.77 و8.00% عن عام 2023.

وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً، سيكون الاكتتاب في الطرح العالمي متاحاً للمكتتبين من الأفراد والمستثمرين الآخرين، حسبما هو موضح في نشرة طرح أسهم الاكتتاب العام للأفراد في دولة الإمارات، والمستثمرين المحترفين والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما فيها دولة الإمارات، كجزء من اكتتاب المستثمرين من المؤسسات المؤهلة.

وتستمر فترة الاكتتاب، حتى 23 مارس الجاري للمستثمرين الأفراد في الإمارات، وحتى 24 مارس الجاري للمستثمرين المحترفين.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، فيما من المتوقع الإعلان عنه في 27 مارس الجاري.