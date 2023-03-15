أحمد بن محمد يشهد افتتاح فعاليات «قمة التجزئة 2023» في دبي

شهد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، جانباً من فعاليات النسخة الثالثة «قمة التجزئة 2023»، التي انطلقت فعالياتها، أمس، في فندق ومنتجع أتلانتس النخلة، ورويال أتلانتس - دبي، بالشراكة مع غرف دبي، وبمشاركة عدد من أهم العلامات التجارية العالمية الرائدة، وأكثر من 900 مشارك من حول العالم، لمناقشة اتجاهات ومستقبل وفرص نمو قطاع التجزئة العالمي. واطلع سموّه، بحضور رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز عبدالله الغرير، ومدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لقمة التجزئة، جاري ثاتشر، على معرض العلامات التجارية العالمية الشابة والناشئة، المقام على هامش القمة ويُعّد حدثاً استثنائياً لاستعراض العلامات العالمية التي تتطلع لاستكشاف فرص الأعمال في دبي، ومنطقة الشرق الأوسط.

الأبعاد الاستراتيجيةوتعزيزاً لقيمة الحدث في إتاحة فرص الحوار ومناقشة الأبعاد الاستراتيجية لقطاع التجزئة، اجتمع سموّه مع نخبة من كبار تجار التجزئة العالميين، بحضور المؤسسة والمديرة الإبداعية لشركة «جو لوفز» البريطانية، جو مالون، والرئيسة التنفيذي لشركة «Mytheresa» الألمانية، مايكل كليغر، وكبير مسؤولي التسويق بشركة «نيو بالانس» الأميركية، كريس ديفيس، والرئيس التنفيذي لشركة «كيكو ميلانو» الإيطالية، سيمون دمينيشي، والرئيس التنفيذي لشركة «ديلي بيبر» الهولندية، رودني لام، وكبير المصممين لدى علامة «Tommy Hilfiger»، تومي هيلفيغر، وغيرهم من كبار مسؤولي العلامات التجارية المهمة.

قطاع حيوي

وأكد عبدالعزيز عبدالله الغرير، أهمية قمة التجزئة في تناول القضايا المتعلقة بالقطاع، والاستماع إلى آراء قادة وكبار تجار التجزئة والمحللين الاقتصاديين، لتحديد الفرص والتحديات، وسُبل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، ودوره في تعزيز الاقتصادات المحلية والعالمية، وكذلك الرقمية منها بما يخدم أهداف التنمية المستدامة بشكل عام.

وقال: «يشهد العالم اليوم تسارعاً غير مسبوق في عالم التجارة الإلكترونية مدفوعاً بالتطوّر التقني الكبير والتغيّر الفارق في سلوكيات الاستهلاك لدى الأفراد، ولابد للعاملين في قطاع التجزئة من المتابعة الدقيقة لهذه المتغيّرات لفهمها والبناء عليها وتحسين مخرجاتها، سواء على الأعمال ذاتها أم على المستهلك النهائي».

وأضاف الغرير: «شهدت دبي ارتفاعاً سنوياً في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وبقيمة تصل إلى 307.5 مليارات درهم، وأسهم قطاع الجملة والتجزئة بـ24.1% منها. كما نجحت دبي باستقطاب أكثر من 14.5 مليون سائح العام الماضي، ما أسهم في دعم نمو قطاع التجزئة. ومع التوقعات الإيجابية لأداء اقتصادي قوي للإمارة هذا العام، فإننا نتوقع زيادة في الإنفاق والاستثمار، خصوصاً في مجالات الترفيه، والسياحة والقطاع العقاري، وبالتالي زيادة في معدلات نمو قطاع التجزئة. ونحن على ثقة بأن قطاع التجزئة، وتحديداً التجارة الإلكترونية، سيكون له النصيب الأكبر في تسريع الأداء والتنويع الاقتصادي لتحقيق مستهدفات الأجندة الاقتصادية لدبي».

فعاليات وتحليلات

من جهته، قال جاري ثاتشر: «كان الإطلاق الناجح لقمة تجارة التجزئة مقدمة لما تضمنه يومها الأول من فعاليات وتحليلات وأفكار طرحها المتحدثون والمشاركون، ونتطلع لمزيد من التفاعل البناء والنقاشات المثمرة في ضوء المستويات القياسية للمشاركة».

توفر النسخة الثالثة من القمة، منصة مثالية للحوار والنقاش حول اتجاهات ومستقبل وفرص وآفاق نمو قطاع التجزئة العالمي، ودور دبي الحيوي في رسم المشهد العام لهذا القطاع الحيوي، من خلال التقدم التكنولوجي، وتوفير بنية تحتية رقمية فريدة، ومواكبة لأهم التطوّرات في العالم، إضافة إلى الفرصة الاستثنائية التي تقدمها القمة للحضور للاستماع إلى آراء كبار تجار التجزئة العالميين، وأكثر من 75 متحدثاً وخبيراً عالمياً يشاركون أفكارهم ورؤاهم خلال أكثر من 30 جلسة حوارية ونقاشية.

الاستدامة والتقنيات الحديثة

يركز جدول «قمة التجزئة» على ثلاثة محاور مهمة هي: الاستدامة وإشراك العملاء وجديد التقنيات الحديثة، تم التطرّق لها من خلال مزيج من المحادثات بأسلوب (TED Talks) والحوارات الرئيسة وحلقات النقاش، حيث تم تناول موضوعات مختلفة، منها كيفية بناء نماذج تشغيل تركز على العملاء، وكيفية تجسيد تطلعات المستهلك، وأثر التطورات التكنولوجية على سلوكه وغيرها، بهدف تبادل الآراء ومناقشة الفرص والتحديات، ومستقبل قطاع التجزئة العالمية في دبي.

وشهدت القمة هذا العام مشاركة واسعة من كبريات العلامات التجارية والمتخصصين في تجارة التجزئة، من بينها (أمازون، وتومي هيلفيغر، ومجموعة شلهوب، و6 ستريت، وAWWG، وفريد سيغال، ومغربي، ومجموعة أباريل، ومجموعة سلطان سنتر، ومجموعة السليمان، وبابا جونز، وماجد الفطيم، وأول سينتس All Saints، وأدين Adyen، وفوغ بيزنس، وماي واردروب إتش كيو، وكوبنهاغن كارتل، وجو لوفز، وذي لايتست، وهارفي نيكولز، وديفيد غاندي ويلوير).

قيادات نسائية

أتاحت «قمة التجزئة» فرصاً للاستماع الى قيادات نسائية ملهمة في عالم العلامات التجارية والتجارة بالتجزئة، من بينهن: هلا القاسم، المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة «كارينا وير»، وخديجة أوبالا، الرئيسة التنفيذية لـ«مجموعة مركز سلطان»، وجو مالون المؤسسة والمديرة الإبداعية لشركة «جو لوفز».

عبدالعزيز الغرير:

«الناتج المحلي لدبي ارتفع بنسبة 4.6% خلال 9 أشهر من 2022، وبقيمة 307.5 مليارات درهم».

دبي نجحت في استقطاب أكثر من 14.5 مليون سائح العام الماضي، ما أسهم في دعم نمو قطاع التجزئة.