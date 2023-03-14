"أدنوك للغاز" تطلق قطار الطروحات الأولية في أسواق الإمارات

أطلقت "أدنوك للغاز" قطار الطروحات الأولية في أسواق المال الإماراتية خلال العام الجاري وسط توقعات بزخم كبير وطفرة في الإدراجات الجديدة في خطوة ستسهم في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانتها كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

وتشهد الطروحات الأولية في أسواق الإمارات اقبالاً قياسيا من قبل المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية بما يعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى إلى جانب توفير فرص جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني.

ومن المتوقع أن تقود الإمارات والسعودية أسواق الطروحات الأولية بمنطقة الشرق الأوسط خلال العام الجاري 2023، وفق المجموعة المالية "هيرميس" التي أكدت أنها تعمل حالياً على 5 طروحات في أسواق الخليج ستكون خلال الربع الثاني حتي الرابع من العام الجاري.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، تمضي العديد من الشركات المحلية في خططها للإدراج في الأسواق المحلية خلال الفترة القادمة بعدما أظهرت الأسواق مرونتها في مواجهة التقلبات العالمية، وحققت نجاحات قياسية العام الماضي مع إدراج "ديوا" و"بروج" و"موانئ أبوظبي" و"سالك" و"إمباور" و"تيكوم" و"أمريكانا" و"برجيل" و"تعليم" و"بيانات" و"إي دي سي كوربوريشن"، استكمالا للطروحات التي شهدتها الأسواق العام 2021، وشملت "فيرتيغلوب" وأدنوك للحفر" و"ألفا ظبي"، ومجموعة "ملتيبلاي".

وأبدت 50 شركة ما بين محلية وعائلية وإقليمية الرغبة والاهتمام بالإدراج بسوق أبوظبي للأوراق المالية و من المتوقع إدراج 8 شركات من بينها خلال العام الجاري حسب ما أكده سعادة سامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.

وسيشهد سوق دبي المالي إدراج شركات حكومية وشبه حكومية شملت "ديوا" و"تيكوم" و"سالك" و"إمباور" في خطوة من شأنها دعم القطاع المالي في الإمارة بشكل غير مسبوق، وتحفيز وتيرة النمو فيه لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترسخ مكانة دبي الرائدة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم، وفق ما أعلنته لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي.

وانطلق أمس التداول على أسهم "أدنوك للغاز" في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في السوق وأكبر اكتتاب عام أولي على مستوى العالم حتى الآن هذا العام، بعد أن جمع عائدات إجمالية بقيمة 9.1 مليار درهم، محققاً أقوى طلب على الإطلاق على اكتتاب عام أولي في دولة الإمارات مع بلوغ إجمالي الطلب عبر جميع الشرائح أكثر من 450 مليار درهم متجاوزاً في المجمل القيمة المستهدفة بحوالي 50 مرة.

وبدأت شركة "بريسايت" ايه أي هولدينغ بي إل سي، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "جي 42"، أمس فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي بسوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 1.359 مليار سهم تمثل 24.24% من رأس مال الشركة، وتم طرح الأسهم بسعر 1.34 درهم للسهم، فيما من المتوقع إدراجها في 27 مارس الجاري.

وتمضي مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، قدماً في إجراء طرح عام أولي وإدراج جزء من أسهمها العادية في سوق دبي المالي مع إتاحة 750 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل ما نسبته 10% من إجمالي أسهم رأس المال، ومن المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد المستثمرين المحترفين في 16 مارس الجاري، على أن يتم إدراج الأسهم وبدء تداولها خلال أبريل القادم.

يذكر أن أسواق المال المحلية شهدت 11 طرحاً أولياً لشركات جديدة خلال العام 2022، وجمعت هذه الطروحات ما يناهز على 51.2 مليار درهم، ووصل إجمالي الطلب على هذه الطروحات أكثر من 1.454 تريليون درهم.

وإلى جانب الطروحات الأولية، شهدت الأسواق العام الماضي عدة إدراجات مباشرة من بينها إدراج أسهم "تعاونية الاتحاد" في سوق دبي المالي، إضافة إلى إدراج شركة "إنفيكتوس للاستثمار" في "سوق نمو" بسوق أبوظبي، إلى جانب إدراج أسهم "بيت الاستثمار الخليجي" و"جي اف اتش" كإدراج مزدوجاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية.