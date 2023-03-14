3 تقارير تدعم قدرة الشركات في الإمارات على مواجهة تداعيات التغير المناخي

نشرت مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي، التي تم إطلاقها في العام 2019 من قبل مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا؛ وسوق دبي المالي، السوق المالي الرائد في المنطقة، ثلاثة تقارير تدعم قدرة الشركات في دولة الإمارات على مواجهة تداعيات التغير المناخي، وتسهم في تحقيق مستهدفات الدولة نحو الحياد المناخي ضمن المنظومة الاقتصادية.

تقدم التقارير الثلاثة منهجيات تحقيق الحياد المناخي، وأطر تعزيز الابتكار في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات، والإقراض المرتبط بالاستدامة.

وقد تم نشر التقارير بالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف "كوب 28" في دبي في نوفمبر، وانسجاماً مع إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة في الدولة، ومع برنامج "الطريق إلى COP28" الذي أطلقه مركز دبي المالي العالمي، والتزام مجموعة عمل التمويل المستدام بتعزيز مكانة الإمارة لتصبح الوجهة المفضلة في المنطقة للتمويل المستدام.

يهدف التقرير الأول - وهو ورقة عمل بعنوان فتح آفاق الابتكار للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في دولة الإمارات والعالم - إلى سد الفجوة العالمية الكبيرة أمام تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتسريع وتيرة تفعيلها نحو مزيد من الابتكار. ويتناول التقرير المسألة من منظور الشركات الناشئة والشركات في مرحلة النمو بالإضافة إلى الشركات الكبرى؛ وهو يقدم دليلاً إرشادياً مُفصلاً لمساعدة الشركات على تبني ممارسات الاستدامة عبر اعتماد أساليب أكثر كفاءة وتفعيل أطر عمل مستندة إلى البيانات، ومبادرات مخصصة للقطاعات.

ويشكّل دليل الحياد المناخي خارطة طريق للشركات التجارية والمؤسسات المالية وأصحاب المصلحة في القطاع لبلورة تطلعاتهم بشأن الحياد المناخي. ويتضمن الدليل إرشادات مخصصة للقطاعات الكبرى في دبي وغيرها من إمارات الدولة، كما يوفر مجموعة أدوات عالية المستوى لتطوير استراتيجيات خفض الانبعاثات الكربونية في القطاعات ذات الصلة.

من جهته يقدم دليل القروض المرتبطة بالاستدامة نهجاً لأي مؤسسة تبحث عن تعزيز القروض المرتبطة بالاستدامة لدعم احتياجاتها المالية وأهداف الاستدامة الخاصة بها. وتشهد هذه القروض اهتماماً متزايداً في دبي والمنطقة عموماً، وهي تربط شروط الاقتراض بأداء الشركات بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال كريستيان كونز، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار والمشاريع في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "لاشك أننا نتحمل مسؤولية جماعية تجاه معالجة قضايا الاستدامة، وعلى رغم التحديات التي قد تواجهنا، إلا أنها تعتبر مصدر للعديد من الفرص الكامنة والمتمثلة في الوصول إلى رأس المال والأسواق الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة. وانطلاقاً من مساهمته الكبيرة في النمو الاقتصادي للإمارة، يفخر مركز دبي المالي العالمي بكونه جزءاً من نهج شامل للاستدامة والابتكار في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية شاملاً مختلف القطاعات وفئات الأصول. حيث يواصل المركز وأعضاء مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي في لعب دور حيوي لتمكين مستقبل خالٍ من الانبعاثات وبناء مجتمعات قادرة على الصمود أمام التحديات، وستشكل هذه التقارير أساساً مهماً لتسريع وتيرة تفعيل المستهدفات."

كما كانت الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن التزامها بتقليص الانبعاثات ضمن مختلف النشاطات الاقتصادية وذلك ضمن مشاركتها في مؤتمر الأطراف "كوب26"، حيث تبوأت دبي مكانة بارزة بصفتها مدينة حيوية تتبنى الابتكار، وتقدم الفرص الواعدة لمواصلة الاستثمار في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية حتى تتمكن من تحقيق التزاماتها البيئية والاجتماعية. وتعتبر مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي أول مجموعة من نوعها في دولة الإمارات تتبنى خارطة طريق واضحة لتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية.

حيث دعت كل من مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي وسلطة مركز دبي المالي العالمي المعنيين لحضور فعالية مخصصة للوقوف على أهم ما جاء في التقارير في الـ 14من مارس والذي أقيم في "إنونفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي، مما سنح الفرصة للاطلاع على ورقة العمل والدليلين الإرشاديين، وطرح الاستفسارات والتواصل مع قادة القطاع.