«كيندريل» الأميركية تنضم إلى الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

انضمت «شركة كيندريل الأميركية»، أكبر مزود لخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في العالم، إلى مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، التابع لوزارة الاقتصاد، والتي تهدف إلى جذب الشركات المتمكّنة رقمياً من جميع أنحاء العالم، وتزويدها بأساسيات دخول السوق، للانطلاق والتوسع إقليمياً وعالمياً من داخل دولة الإمارات.

وأفادت وزارة الاقتصاد بأن هذه الخطوة من جانب «كيندريل» تأتي تأكيداً على إقبال الشركات العالمية العاملة في قطاعات اقتصاد المستقبل، على الانضمام إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث سبق ذلك الإعلان عن انضمام تسع شركات جديدة إلى المبادرة في فبراير الماضي وحده.

وبحسب البيان، تقدم «كيندريل»، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، خدماتها المبتكرة إلى آلاف المتعاملين من المؤسسات في 60 دولة، وتوجد في السوق الإماراتية منذ اليوم الأول لإطلاقها العالمي في نوفمبر 2021، حيث تدعم البنية التحتية ذات الطبيعة المعقدة والحساسة لشركات الطيران في الدولة، بما في ذلك «الاتحاد للطيران»، ومؤسسات مالية وهيئات حكومية، ومقدمو رعاية صحية، وشركات نفط وطنية، وشركات تجارية.

وتستهدف الشركة عبر انضمامها إلى المبادرة أن تلعب دوراً أساسياً في تحفيز نمو الاقتصاد القائم على المعرفة في الدولة.

وقال وزير الدولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «تواصل مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة جذب المزيد من الشركات العالمية للإسهام في تحفيز نمو قطاعات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار».

وأضاف أن قرار «كيندريل» بتعزيز وجودها في الإمارات، يعكس مدى جاذبية بيئة الأعمال في الدولة للشركات العاملة في قطاعات اقتصاد المستقبل، كما يعزز تطور مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار.

من جانبه، قال رئيس الأسواق الاستراتيجية في «كيندريل»، زيركسيس كوبر: «يسعدنا الانضمام إلى برنامج الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التابع لوزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، ونشيد بالتوجه الاستراتيجي للدولة لوضع التحول الرقمي على رأس أولويات خططها الوطنية».