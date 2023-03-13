«أدنوك للغاز» تبدأ تداول أسهمها في «أبوظبي للأوراق المالية»

أعلنت «شركة أدنوك للغاز» (بي أل سي)، عن إدراج وبدء تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد الانتهاء بنجاح من أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وأكبر اكتتاب عام أولي على مستوى العالم حتى الآن خلال العام الجاري.



عائدات إجمالية

وشهد الاكتتاب العام الذي جمع عائدات إجمالية بلغت نحو 9.1 مليارات درهم (ما يعادل نحو 2.5 مليار دولار)، من خلال طرح شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لحصة أقلية تمثل 5% تقريباً من إجمالي رأس المال المصدر للشركة، أقوى طلب على الإطلاق على اكتتاب عام أولي في دولة الإمارات، إذ بلغ إجمالي الطلب عبر جميع الشرائح أكثر من 450 مليار درهم (ما يعادل أكثر من 124 مليار دولار) متجاوزاً في المجمل القيمة المستهدفة بنحو 50 مرة.

واستقطب الاكتتاب العام طلباً دولياً غير مسبوق من المؤسسات الاستثمارية الدولية (خارج دولة الإمارات)، التي ولدت طلبات بقيمة تبلغ نحو 92 مليار درهم (ما يعادل 25 مليار دولار)، نحو 10 أضعاف إجمالي حجم الطرح.



فرصة استثمارية

وأتاح الاكتتاب العام لـ«شركة أدنوك للغاز»، الفرصة للمستثمرين المحليين والدوليين لامتلاك أسهم في شركة عالمية المستوى واسعة النطاق لمعالجة الغاز تعمل على امتداد سلسلة القيمة للغاز، في وقت تدير فيه «أدنوك للغاز» 95% من إجمالي احتياطات دولة الإمارات من الغاز الطبيعي التي تُعد سابع أكبر احتياطي للغاز الطبيعي على مستوى العالم، وتوفر نحو 60% من احتياجات دولة الإمارات من غاز المبيعات، كما تمتلك مجموعة واسعة من المتعاملين في أكثر من 20 دولة.