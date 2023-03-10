غرفة تجارة دبي تطلق 6 مجموعات أعمال تمثل القطاع العقاري

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، إطلاق ست مجموعات أعمال جديدة تمثل القطاع العقاري، بهدف تعزيز مشاركة القطاع في مسيرة النمو الاقتصادي بإمارة دبي.

وتشمل قائمة مجموعات الأعمال الجديدة التي تم تأسيسها كلاً من: «مجموعة عمل مطوري العقارات»، «مجموعة عمل تقييم العقارات»، «مجموعة عمل التأجير العقاري»، «مجموعة عمل إدارة المرافق»، «مجموعة عمل خدمات الديكور والتصميم الداخلي»، إضافة إلى «مجموعة عمل مستشاري الهندسة».

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «يحافظ قطاع العقارات على مكانته ركيزة حيوية من ركائز اقتصاد دبي، ويعتبر مساهماً رئيساً في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحصة تزيد على 9% بالأشهر التسعة الأولى من عام 2022، محققاً معدل نمو سنوياً بلغ 2.5% خلال الفترة ذاتها».

وأضاف لوتاه: «نظراً للتوقعات الاقتصادية الإيجابية للإمارة للعام 2023، فإننا نرى أن القطاع العقاري سيحافظ على أدائه القوي بسبب عوامل متعددة أبرزها الطلب الكبير، وثقة المستثمرين المتزايدة بسوق العقارات في دبي. كما أننا نتوقع فرصاً هائلة في مجال تطوير المباني السكنية والبنى التحتية بدعمٍ من (أجندة دبي الاقتصادية D33)، في حين يتوقع أن يشهد الاستثمار والإنفاق على العقارات المكتبية والصناعية والسياحية والتجزئة نمواً متزايداً، خصوصاً في ظل توقعات زيادة عدد سكان دبي ليصل إلى 5.8 ملايين نسمة بحلول عام 2040».

وأكد لوتاه التزام غرفة تجارة دبي بدعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لازدهار الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها.

من جانبه، رحب المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن بتأسيس مجموعات الأعمال المختصة بقطاع العقارات، والتي ستعمل تحت إشراف غرفة تجارة دبي.

وقال: «يتماشى إطلاق مجموعات الأعمال مع التزامنا بنشر المعرفة العقارية، وتعزيز ثقافة إدارة الأعمال التجارية السليمة وفقاً لأعلى المعايير العالمية. وستوفر مجموعات أعمال القطاع العقاري منصات جديدة ومثالية للحوار المعمق، وتبادل المعلومات والخبرات والأفكار».