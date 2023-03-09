برئاسة طحنون بن زايد.. إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار

أصدر المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضواً منتدباً، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وخليل محمد شريف فولاذي، وجاسم محمد بوعتابة الزعابي، وحمد محمد الحر السويدي.