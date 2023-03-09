إغلاق مناقصة لتطوير مطار الشارقة لرفع طاقته إلى 25 مليون مسافر سنوياً

كشفت هيئة مطار الشارقة أنها أغلقت مناقصة لتطوير المطار تستهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى 25 مليون مسافر سنوياً، مشيرة إلى أنها تدرس حالياً جميع العروض المقدمة من الناحيتين الفنية والمالية، على أن يتم توقيع عقد للبدء بالمشروع في غضون شهرين من الآن.

وذكرت الهيئة، لـ«الإمارات اليوم»، أن المناقصة جزء من خطة تطوير شاملة في مطار الشارقة الدولي، بكلفة مليار و900 مليون درهم، لافتاً إلى أن برنامج التطوير سيستمر لمدة ثلاث سنوات.

وتفصيلاً، قال رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، علي سالم المدفع، إن «الهيئة استملت جميع العروض الخاصة بمناقصة لتطوير مطار الشارقة الدولي خلال الشهر الماضي بعد إغلاقها، وحالياً يتم دراسة جميع العروض من قبل شركة (بارسونز العالمية)، وذلك من الناحيتين الفنية والمالية»، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم تقرير للهيئة بهذا الخصوص خلال أسابيع، على أن يتم توقيع عقد البدء بالمشروع مع المقاول في غضون شهرين.

وأضاف المدفع، لـ«الإمارات اليوم»، أن «المناقصة هذه جزء من خطة تطوير شاملة في مطار الشارقة الدولي بكلفة مليار و900 مليون درهم»، مشيراً إلى أن «برنامج التطوير سيستمر لمدة ثلاث سنوات، وسيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية في مطار الشارقة الدولي إلى 20 مليون مسافر سنوياً، وقد يرتفع إلى 25 مليوناً مع تنفيذ بعض الإضافات، واعتماد أنظمة تكنولوجية حديثة في المرافق المتاحة».

وذكر أن «القدرة الاستيعابية لمطار الشارقة الدولي تصل إلى ثمانية ملايين مسافر حالياً، لكن المطار يتعامل مع نحو 13 مليون مسافر، أي نحو خمسة ملايين مسافر إضافي ضمن المرافق الحالية»، لافتاً إلى أن «هذه الطاقة الإضافية تم إتاحتها بفضل الجهود وتطوير بعض المرافق الأخرى، التي شملت زيادة عدد صالات المغادرة، وتوسعة شملت أخيراً المنطقة الشرقية في المطار، مع إضافة أربع بوابات جديدة، الأمر الذي ساعدنا في عملية التشغيل الإضافي».

وأوضح أنه «حالياً يتم العمل على تجهيز نحو 12 موقفاً جديداً للطائرات، على أن تدخل الخدمة في يونيو المقبل»، لافتاً إلى أن مطار الشارقة الدولي يواكب النمو الحالي والمتوقع في أعداد المسافرين ضمن خطط موضوعة لذلك.

وذكر أن مطار الشارقة الدولي سجل نمواً في أعداد المسافرين، خلال يناير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، مشيراً إلى أن المطار يستهدف نمواً بنسبة تتجاوز الـ5% لإجمالي أعداد المسافرين خلال العام الجاري ككل، ليصل إلى نحو 14 مليون مسافر، وذلك بعد أن سجل المطار نحو 13 مليون مسافر العام الماضي، مقارنة بسبعة ملايين مسافر العام السابق، بنسبة نمو بلغت نحو 85%.

وأضاف المدفع أن «المطار استقطب خلال العام الماضي ست شركات طيران جديدة للمسافرين برحلات أسبوعية منتظمة، مع إضافة وجهات جديدة لشركات الطيران العاملة في المطار».

وبيّن أن المطار يتطلع أيضاً إلى خدمة المزيد من الأسواق في أوروبا وشرق آسيا، مبيناً أن عمليات التطوير في مطار الشارقة الدولي تشمل أيضاً خدمات الشحن الجوي، حيث ارتفع إجمالي مناولة الشحن عبر مطار الشارقة خلال عام 2022 إلى 170 ألف طن، بنمو 21.2%، مقارنةً بـ140 ألف طن خلال عام 2021.