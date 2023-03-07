10 مليارات درهم صافي الأرباح الموحدة لـ «&e» لعام 2022 بنمو 7.4%

أعلنت «&e» أمس، عن نتائجها المالية الموحدة لعام 2022، حيث سجلت نمواً قياسياً في صافي الأرباح الموحدة بنسبة 7.4% لتصل إلى 10 مليارات درهم. وارتفعت إيرادات المجموعة الموحدة في السنة المالية 2022 إلى 52.4 مليار درهم، بنمو سنوي بنسبة 4.7%، وفقاً لأسعار الصرف الثابتة، مدعومة بالتحول الناجح الذي خاضته المجموعة، والتوسع ضمن ركائز الأعمال الجديدة وضمان تعددية مصادر الإيرادات.

وارتفعت الأرباح الموحدة، قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2022 إلى 26.2 مليار درهم، بنمو سنوي بنسبة 3.7%، وفقاً لأسعار الصرف الثابتة، مما أدى إلى تحقيق هامش أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 50%، ما يعكس الربحية القوية للعمليات في «&e».

وعلى مستوى قاعدة المشتركين، سجلت اتصالات من «&e» نمواً ملحوظاً في عام 2022، حيث وصل عدد المشتركين إلى 13.8 مليون مشترك في دولة الإمارات، وبزيادة قدرها 8.8% عن عام 2021، ليبلغ إجمالي عدد مشتركي المجموعة 163 مليوناً، بزيادة سنوية قدرها 2.5%.

وأوصى مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2022 بقيمة 0.40 درهم للسهم الواحد، والتي تمثل إجمالي أرباح موزعة عن السنة المالية 2022 بقيمة 0.80 درهم للسهم الواحد.

وبمناسبة الإعلان عن النتائج المالية لعام 2022، قال رئيس مجلس إدارة «&e»، جاسم محمد بوعتابة الزعابي: «تُعد النتائج المالية الاستثنائية التي حققتها (&e)، بإيرادات موحدة بلغت 52.4 مليار درهم وصافي أرباح بقيمة 10 مليارات درهم في عام 2022، دليلاً قوياً على نجاح استراتيجيتنا في التحول إلى مجموعة تكنولوجية واستثمارية، تسعى للمساهمة بشكل قوي في تطوير الأجيال القادمة من الاتصالات ووضع بصمة حقيقية في ابتكار الحلول التكنولوجية المتطورة».

وأضاف: «تحرص (المجموعة) منذ بدء رحلتها على التحول إلى مجموعة تكنولوجية، على تنويع أعمالها ومصادر الدخل لديها عبر محاور الأعمال المتكاملة التي أسستها، وذلك من خلال التوسع إلى قطاعات جديدة وتقديم خدمات تكنولوجية مبتكرة، والتركيز على الاستفادة من الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا الرقمية لتقديم أحدث الحلول والخدمات للعملاء في مختلف الأسواق التي تعمل بها».

وتابع الزعابي: «يظل التزامنا بخدمة عملائنا وإضافة القيمة المستدامة للمساهمين في صلب أولوياتنا، وأساس أعمالنا كمجموعة تكنولوجية رائدة عالمياً، ونسعى دائماً من أجل إحداث تأثير إيجابي في المجتمعات التي نخدمها، مدعومين بنتائجنا المتميزة خلال عام 2022 التي أحرزناها بفضل العمل الجاد والمتفاني لفريق الإدارة والموظفين، الذين قاموا ببذل جهود مضاعفة لترسيخ المكانة الإقليمية والعالمية للمجموعة، كواحدة من أكثر العلامات التجارية موثوقية وتأثيراً في القطاعات الحيوية، للمساهمة في تحقيق النمو المستدام للمجتمعات».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«&e»، حاتم دويدار: «كان عام 2022 استثنائياً لـ(&e)، في ظل تحولها إلى مجموعة عالمية للتكنولوجيا والاستثمار تعمل على تمكين المجتمعات رقمياً، ومع ذلك حققنا أداءً قوياً في عملياتنا محلياً ودولياً، ونتائج ملموسة على الرغم من التحديات العالمية الراهنة، وهو ما يؤكد مكانتنا القوية في الأسواق العالمية التي تتسم بسرعة التطور وشدة التنافسية».

وأشار دويدار، إلى أن «نتائج العام الماضي تعد قياسية لكونها تحققت في ظل عام استثنائي شهد العديد من المتغيرات في مقدمتها تحوّلنا إلى (&e) بتغيير كامل للعلامة التجارية، بجانب تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، فضلاً عن آثار تداعيات جائحة كورونا التي لاتزال ممتدة في بعض الأسواق، وهي التحديات التي قابلناها بتحوط ومرونة شديدة ورؤية مستقبلية أهّلتنا للحفاظ على النمو وتحقيق نتائج أعمال قياسية».

وتابع: «نجحت المجموعة عبر شركاتها التابعة التي تنتشر في 16 سوقاً من تمكين وإثراء حياة ملايين الأفراد، مع تحقيق أعلى قيمة مضافة من الحلول والخدمات المبتكرة التي تقدمها للمؤسسات، مما جعلنا الاختيار الأول للعملاء في جميع الأسواق التي نعمل بها، لاسيما وأن المجموعة تعمل دائماً على توظيف خبراتها وقدراتها الرقمية لتمكينهم بأفضل شكل ممكن».

وأضاف دويدار: «تمتلك (&e) رؤية واضحة واستراتيجية ترتكز على قدرات وخبرات مكتسبة تؤهلها لتكون شريكاً في رسم ملامح المستقبل الرقمي العالمي، على أن يتحقق ذلك بالبحث والتطوير والابتكار في كل ما هو جديد ليمثل قيمة مضافة للأفراد والمجتمعات، وهو ما يمكن تحقيقه بالتكامل وتعزيز الشراكات مع قادة ورواد القطاعات التكنولوجية في العالم، لذلك شكّلت عمليات الدمج والاستحواذ لـ(&e) جزءاً مهماً من استراتيجيتها للحفاظ على النمو، وتوسيع نطاقها الجغرافي، وتعزيز العائدات، ودفع مكانتها كمجموعة تكنولوجية واستثمارية عالمية».