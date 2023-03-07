منح 8 موظفين في «الاتحادية للرقابة النووية» شهادة «مشغل مفاعلات أول»

حصلت الدفعة الثانية، التي تتألف من ثمانية موظفين في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، على شهادة «مشغل مفاعلات أول»، بالتعاون مع شركة نواة للطاقة.

وأوضحت الهيئة في بيان، أمس، بأن البرنامج التدريبي المكثف، الذي استمر لمدة أربعة أشهر، يهدف إلى تعزيز معرفة المشاركين ومهارات التفتيش في محطة براكة للطاقة النووية وأنظمتها، مشيرة إلى أن البرنامج سيكسب موظفي الهيئة المهارات اللازمة للقيام بالإشراف والرقابة في المحطة.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، كريستر فيكتورسن، إن «الاستثمار في بناء قدرات الكوادر الإماراتية في الطاقة النووية يعد أولوية لضمان استدامة برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية لتحقيق أهداف الدولة الطموحة». وأضاف أن «البرنامج التدريبي المكثف يكمل جهود الهيئة لإعداد خبراء إماراتيين كفوئين يقومون بالإشراف الرقابي في محطة الطاقة النووية».

ويضطلع مشغل مفاعل أول بمهام الإشراف المباشر والتوجيه لمشغلي المفاعل في غرفة التحكم الرئيسة، فضلاً عن مسؤولياتهم في توفير المعرفة ومهارات القيادة للحفاظ على تشغيل محطة الطاقة النووية.

ويتألف برنامج مشغل مفاعلات أول من محاضرات نظرية عن الطاقة النووية وأنظمة عمل محطة براكة للطاقة النووية، إضافة إلى التدريب على نظام محاكاة للمحطة في شركة نواة.

وتقوم الهيئة بتطوير وتنفيذ برامج تدريبية لتطوير الكوادر الإماراتية لضمان استدامة البرنامج النووي.