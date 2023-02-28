«أدنوك للغاز» ترفع حجم الطرح إلى 3.83 مليارات سهم

أعلنت شركة «أدنوك للغاز بي إل سي»، أمس، وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، أن مساهمها البائع، شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، مارس حقه الوارد في نشرة الاكتتاب بالدولة، في زيادة عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب العام الأولي للشركة.

وأوضحت الشركة في بيان، أن «أدنوك» ستطرح الآن ثلاثة مليارات و837 مليوناً و571 ألفاً و100 سهم عادي، أي ما يعادل نحو 5% من إجمالي رأسمال الشركة المصدر.

وكانت «أدنوك» أعلنت سابقاً أنها ستطرح ثلاثة مليارات و70 مليوناً و56 ألفاً و880 سهماً عادياً، تمثل نحو 4% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة.

وأضافت الشركة أن قرارها بزيادة حجم الطرح يستند إلى الطلب الكبير من المستثمرين في جميع الشرائح، موضحة أنه بافتراض بيع جميع الأسهم في الطرح، يعني ذلك أن قيمة الطرح ستبلغ تقريباً من 2.4 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار (8.6 مليارات درهم إلى 9.3 مليارات درهم).

ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الجمعة الثالث من مارس 2023.

كما قرر المساهم البائع، وفقاً لحقه الوارد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات، زيادة حجم الشريحة الأولى في الطرح المخصصة للمكتتبين في الشريحة الأولى (الأفراد والمستثمرون الآخرون في دولة الإمارات)، من 10% إلى 12%، تمثل 460 مليوناً و508 آلاف و532 سهماً عادياً. كما قرر زيادة الشريحة الثالثة في الطرح (المخصصة لموظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات والموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها) من 2% إلى 4%، تمثل 153 مليوناً و502 آلاف و844 سهماً عادياً.

أما النسبة المتبقية، البالغة 84% من الطرح، والتي تمثل ثلاثة مليارات و223 مليوناً و559 ألفاً و724 سهماً عادياً، فقد تم حجزها للمستثمرين في الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين.

وقال رئيس الشؤون المالية في مجموعة «أدنوك»، خالد الزعابي: «يسرنا أن نعلن عن زيادة حجم الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للغاز، والذي من المتوقع أن يكون أكبر اكتتاب عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى الآن».

وأضاف أن «هذا الطرح يمثل إنجازاً بارزاً لـ(أدنوك) في مسيرتها المستمرة لخلق وتعزيز القيمة».

وأكد الزعابي أن الطرح شهد إقبالاً وطلباً كبيراً من المستثمرين من جميع الشرائح، ما يعكس مكانة «أدنوك للغاز»، ودورها المحوري في منظومة الطاقة في أبوظبي ودولة الإمارات، ومساهم رئيس في دفع جهود الحد من الانبعاثات ومواكبة الانتقال في قطاع الطاقة في دولة الإمارات.

فترة الاكتتاب

تبقى فترة الاكتتاب في الطرح العام دون تغيير، وتستمر حتى الأول من مارس 2023 كجزء من الاكتتاب العام في الإمارات، بالنسبة للأفراد والمستثمرين الآخرين في الدولة، إضافة إلى موظفي شركات «أدنوك» المقيمين في الإمارات، والموظفين المتقاعدين التابعين لشركات «أدنوك» من مواطني الدولة والمقيمين فيها. وتستمر حتى الثاني من مارس 2023 للمؤسسات المؤهلة والمستثمرين الآخرين في بعض البلدان، بما فيها الإمارات. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي للسهم من خلال عملية البناء السعري، فيما من المتوقع الإعلان عنه في الثالث من مارس.