وزير الزراعة الليتواني: "غلفود 2023" يعزز سمعة دبي بصفتها مركزاً عالمياً للأغذية والمشروبات

يشهد جناح جمهورية ليتوانيا، في معرض غلفود 2023، بدبي إقبالا كبيرا من الزوار ورجال الاعمال ورؤساء الشركات والهيئات الحكومية والخاصة للاطلاع على المنتجات الغذائية المتطورة .

وإستقبل كوستوتيس نافيكاس وزير الزراعة بجمهورية ليتوانيا اليوم العديد من كبار المسؤولين والمختصين ورجال الاعمال في الجناح الوطني لبلاده في معرض جلفود 2023 .

وقال: "لقد اجرينا العديد من اللقاءات الايجابية في المعرض الذي يعد الفعالية الأكبر من نوعها في العالم لتوريد الأغذية"، مؤكدا ان مشاركة بلاده سوف تفتح المزيد من الآفاق والفرص امام المنتجات الغذائية الليتوانية الي اسواق المنطقة الخليجية والعربية والعالم .

واشاد بجهود منظمي معرض جلفود لاهميته في تعزيز التعاون بين مجتمعات الأطعمة والمشروبات في العالم معتمداً شعار الإبداع والتغيير، ليمثّل مركزاً لتوجهات القطاع وقوةً عالميةً في مجال التوريد.

وقال وزير الزراعة الليتواني ان معرض غلفود 2023 يعزز سمعة دبي بصفتها مركزاً عالمياً للأغذية والمشروبات، كما يدعم مكانة دولة الإمارات في ريادة مسيرة تحول القطاع وجهود معالجة الأزمات التي يواجهها عالمياً.

يتضمن الجناح المنتجات الرائدة لعشرات الشركات الليتوانية في مجال الصناعات الغذائية التى توظف احدث التقنيات في الزراعة والانتاج والتعبئة والتغليف والتصدير للاسواق الخليجية والدولية .

من جهة أخرى شارك الوفد الليتواني ظهر اليوم في مؤتمر " Inspire" المصاحب لمعرض غلفود 2023 بحضور كوستوتيس نافيكاس وزير الزراعة بجمهورية ليتوانيا والدكتور أنتاناس فينكوس، رئيس وحدة الشؤون الدولية والترويج للصادرات، لدى وزارة الزراعة في ليتوانيا؛ وشروني سابليفيتشيني، الملحق الزراعي والتجاري لجمهورية ليتوانيا بدولة الامارات.

كما شارك لاوريناس مشكينيز من مجموعة AGUA في هذه الفعالية لمناقشة آثار الإنتاج الغذائي المستدام، واتباع المنهجيات المتجددة، والسلاسل الأقصر في مجال الصناعات الغذائية. وسيستعرض كذلك أهمية وضع ضوابط صارمة لعملية إصدار الشهادات الغذائية وتصنيفها. وسيتطرق للحديث عن الإنتاج الغذائي الواعي، وسلاسل الاستهلاك، وتوقعات الطلب، إلى جانب أهمية تثقيف المستهلكين وبناء الثقة والشفافية وهي من أهم العوامل التي تساهم في تنمية هذا القطاع.