"العربية للطيران "أبو ظبي تطلق رحلات مباشرة إلى وجهتين جديدتين في العراق

أعلنت "العربية للطيران أبوظبي"، عن إطلاق رحلات جديدة من أبوظبي إلى كل من بغداد وأربيل في العراق.

وستربط الرحلات الجديدة المباشرة بين مطار أبوظبي الدولي وكل من مطاري بغداد الدولي وأربيل الدولي من خلال رحلتين من كل أسبوع اعتباراً من 22 يونيو 2023.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران عادل العلي: "يسرنا إضافة رحلات جديدة إلى كل من بغداد وأربيل في العراق، وتوسيع شبكة وجهات "العربية أبوظبي" المتنامية من عاصمة دولة الإمارات .وتؤكد هذه الخطوة التزامنا المستمر تجاه عملائنا بتوفير خيارات سفر أوسع مدعومة بالقيمة المضافة وتوسيع نطاق شبكاتها من وإلى أبوظبي للمساهمة في نمو قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات".

وبدأت "العربية أبوظبي" عملياتها التشغيلية في يوليو 2020 ومنذ ذلك الحين، تواصل الناقلة في توسيع نطاق شبكتها العالمية وتخدم حاليًا 31 وجهة مباشرة من مطار أبوظبي الدولي.

واختتمت العربية للطيران أبوظبي عام 2022 بأسطول مكون من 68 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321 تسير إلى أكثر من 190 وجهة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.

وزوّدت الناقلة أسطولها بخدمة "سكاي تايم"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للركاب مشاهدة باقة واسعة من المحتوى الترفيهي مباشرة على أجهزتهم الذكية. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بخيارات واسعة من الوجبات والمأكولات الخفيفة بأسعار في المتناول من قائمة "سكاي كافيه".